Reprodução/SBT Morre o Sombra do Programa do Ratinho

O locutor Alvino Batista Soares, conhecido nacionalmente como o Sombra, do Programa do Ratinho, faleceu neste domingo (29), aos 69 anos. O anúncio foi feito por Ratinho em seu Instagram, lamentando a causa da morte do amigo.

Em suas redes sociais, o apresentador trouxe a triste notícia ao seu público. Sombra foi um dos personagens mais icônicos de sua atração no SBT. O profissional ficava por trás de um biombo em que só aparecia somente o seu reflexo.





"Hoje, com muita tristeza no coração, me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra. Foram mais de 30 anos de amizade, respeito, lealdade e companheirismo. Um amigo de palavra, comprometido e presente nos bons e nos momentos difíceis da minha vida", iniciou Ratinho.

"Ficam as boas lembranças, as histórias que vivemos e a gratidão por tantos anos de uma amizade verdadeira. Que Deus conforte o coração de toda a sua família e dos amigos. Vá com Deus, meu velho amigo. Você vai fazer muita falta", finalizou o comunicador.

Sucesso

Reprodução/SBT Alvino Batista, o eterno "Sombra"





Com sua voz grave, o Sombra ficava com a silhueta projetada numa tela branca. Na atração, ele anunciava convidados, chamava notícias e reportagens, além de fazer um bate-bola com Ratinho.

Alvino trabalhava com o apresentador desde 1993 e o acompanhou em diversas emissoras de TV, como na passagem do comunicador na TV Record, com o Ratinho Livre, entre 1997 a 1998. Ainda em 1998, migrou para o SBT junto com Carlos Massa, se tornando fenômeno nacional.

Nas redes sociais, o público comentou a morte do locutor e desejou condolências ao apresentador do SBT.

"Meus sentimentos, meu amigo", disse Celso Portiolli. "Meus sentimentos, meu irmão!! Sombra sempre, querido! Deus o receba na glória", desejou Kiko, do grupo KLB. "Meus sentimentos, meu irmão!! Sombra sempre querido! Deus o receba na glória", desejou o Carioca.

Em 2023, durante uma participação no programa "The Noite com Danilo Gentili", Alvino pontuou que, mesmo raramente aparecendo com o rosto na televisão, era sempre reconhecido nas ruas por sua voz.

Na ocasião, ele também contou uma curiosidade sobre sua vida: antes de entrar no ramo da televisão, estudou por cinco anos em um seminário com o objetivo de se tornar padre.