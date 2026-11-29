Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca em polêmica sobre as BETs

A polêmica envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca e as BETs ganha mais um capítulo. O Ministério Público do DF apontou não ter mais qualquer interesse na produção de provas na ação popular contra a famosa plataforma de apostas Blaze.

Então, o promotor responsável pelo caso já solicita que o pedido de indenização de R$ 120 milhões, devido às suspeitas de publicidade de apostas de jogo, além da minimização dos riscos, além de estímulo à compulsão, seja julgado rapidamente.

Em nota ao iG, o jurídico de Virginia Fonseca afirmou que o processo ainda está na fase de especificação de provas, e já consta nos autos requerimento para a produção de provas destinadas ao esclarecimento dos fatos discutidos na ação.

Ainda pontuam que, não há definição quanto ao encerramento da instrução processual, cabendo ao juízo decidir sobre as provas requeridas pelas demais partes e o momento oportuno para o julgamento do mérito.



Ações contra Virginia e Blaze

Reprodução/Instagram Virginia Fonseca





A parceria chegou ao fim enquanto Virginia e Blaze são alvo de uma Ação Civil Pública movida pelo MPDFT. Em julho, o órgão pediu inicialmente a condenação solidária da influenciadora e da plataforma ao pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos, além da retirada de conteúdos considerados enganosos e da adoção de medidas para proteger consumidores.





Segundo o Ministério Público, a investigação apurou possíveis práticas abusivas na publicidade de apostas, incluindo estratégias que poderiam transmitir a ideia de ganhos fáceis ou garantidos e reduzir a percepção dos riscos associados aos jogos. O procedimento também foi motivado por mais de 42 mil reclamações registradas contra a Blaze.

A situação ganhou novos desdobramentos em julho, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou que Virginia e Blaze removessem, em até 48 horas, conteúdos publicitários que descumprissem as regras estabelecidas. A decisão também proibiu anúncios que prometessem lucro certo ou apresentassem apostas como fonte de renda ou solução para dificuldades financeiras.

MPDFT passou a cobrar R$ 380 milhões

Após ter acesso a um balancete da Blaze que apontou faturamento de R$ 1,9 bilhão em 2025, o MPDFT ampliou posteriormente o valor da reparação solicitada para R$ 380 milhões. O órgão também passou a pedir o ressarcimento de valores perdidos por apostadores que apresentem diagnóstico profissional de compulsão por jogos.

A ação cita, entre outros episódios, uma publicação feita por Virginia durante a Copa do Mundo de 2026, na qual ela teria divulgado uma aposta envolvendo a partida entre Argentina e Cabo Verde sem deixar clara a natureza publicitária do conteúdo, segundo o MPDFT. A influenciadora possui mais de 56 milhões de seguidores.