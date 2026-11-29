Reprodução/TV Brasil Atriz Luana Piovani processa produtora

A atriz Luana Piovani entrou na Justiça contra a produtora Fogo Cerrado. Tudo se trata de uma ação de reparação de danos materiais e morais que a artista está cobrando devido à não concretização de um convite para a realização do filme "Cadê o Gilmar?.

A atriz está processando a Fogo Cerrado, alegando que se dedicou ao longa "Cadê o Gilmar?" e chegou a fazer uma reserva em sua agenda, além da preparação de um personagem que nunca saiu do papel, o que lhe acumulou prejuízos financeiros e desgastes.

Na ação pedida sobre reparação de danos morais e materiais, Luana pontua ter direito a uma "retribuição da atividade de preparação", além de uma "compensação da indisponibilidade profissional decorrente da reserva de agenda". Ainda reiterou que organizou a rotina e recusou outros trabalhos devido ao filme.

O projeto seria de acordo com a série "Impuros", exibida no streaming do Brasil, e reuniria grandes nomes como Bruno Gagliasso, Dudu Azevedo, Leandro Firmino, Samantha Schmütz e MC Carol, sob direção de René Sampaio e Tomás Portella.





O que ocorreu com o longa?

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani





O longa "Cadê o Gilmar?" Não foi feito, mesmo com o convite feito para a atriz, mesmo com a fase de preparação em andamento.

Segundo a ação, a cobrança não é somente por cenas gravadas, mas por todo o trabalho subsequente, como: leituras, ajuste de rotina e ficar disponível no período combinado. Para Luana, essa etapa de preparação também carece de uma remuneração.

Esse pedido de indenização ultrapassa a casa dos R$ 330 mil, juntando os danos morais e materiais. Esse cálculo leva em conta a "retribuição da atividade de preparação", e também a “compensação da indisponibilidade profissional decorrente da reserva de agenda”.

Então, a Justiça avaliará se houve de fato prejuízo causado na vida da artista e se o contrato é necessário ressarcir mesmo sem terem ocorrido as filmagens, e se esse valor será proporcional ao dano que foi gerado.

O iG entrou em contato com a atriz Luana Piovani e com a produtora Fogo Cerrado para mais esclarecimentos. Assim que obtivermos resposta, a matéria será atualizada.

Sobre Luana Piovani

Luana Piovani é atriz e apresentadora brasileira. Ao longo da carreira, participou de diversas novelas de sucesso da TV Globo, como Quatro por Quatro (1994) e Malhação (1997).