Reprodução/Instagram/@mumuzinho Mumuzinho e produtora travam batalha na Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro deferiu parcialmente ao artista Mumuzinho e suspendeu, de forma temporária, a cobrança no valor de R$ 6 milhões movida pela produtora Mania Show contra o cantor.

A decisão finda as multas, penhora de bens e até uma possível incidência de multas até o julgamento definitivo do recurso de Mumuzinho. A informação consta em um documento, de acordo com o Metrópoles.

Então, a disputa ocorreu desde 2015, de uma quebra de contrato entre a Mania Shows e Mumuzinho. O acordo firmava o repasse de 30% do valor líquido de shows e publicidade. Essa vigência se estendia até a entrada do famoso em estúdio para gravar seu quarto CD.

Em setembro de 2015, após 37 meses de contrato e dois CDs gravados com a produtora, o cantor entrou com uma rescisão unilateral, afirmando que a empresa não cumpriu com suas obrigações.

Já, em contrapartida, a Mania Shows entrou com uma reparação de dados e perdas na 1ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca.





No processo originário, a Justiça condenou Mumuzinho e sua empresa ao pagamento de 25% da multa contratual. Na ocasião, era estipulada em R$ 191 mil.

Desdobramentos

Reprodução/Instagram/@mumuzinho Cantor Mumuzinho





Uma perícia foi feita para averiguar os lucros angariados. Ela calculou a média mensal pelos 37 meses e multiplicou por mais 37 meses futuros, com a justificativa de projetar o tempo para gravar os dois outros CDs.

O cálculo colocou tudo na de R$ 1,76 milhão na rescisão, que, com aplicação de atualização monetária pela Justiça do Rio, além dos juros, bateu o valor de R$ 4,6 milhões.

Recurso

Ao recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a defesa de Mumuzinho pontuou que o laudo extrapolou todos os limites da sentença ao colocar uma estimativa de faturamento por 37 meses.

Os advogados enfatizam que a quantia de R$ 6 milhões equivale a 60,26 vezes o valor das comissões dos 19 shows ditos no laudo.

Vendo a liminar, a Justiça pontuou a presença da probabilidade do direito, além de risco de dano sobre medidas constritivas em um montante que lida como base um cálculo seriamente questionado.

"Essas medidas, se praticadas sobre base de cálculo cuja compatibilidade com o título é seriamente questionada, podem causar prejuízo de difícil reversão à pessoa física e à pessoa jurídica. Agravantes. Em contrapartida, o perigo de dano inverso é reduzido. O crédito da Agravada continua reconhecido pelo título e sujeito aos encargos legais, e a medida apenas posterga, por tempo limitado, a exigibilidade do montante controvertido até o pronunciamento do Órgão Colegiado", pontua trecho da decisão.