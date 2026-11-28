Reprodução/Internet Rede Massa demite Wilson Kirsche e coloca futuro de telejornal do SBT em risco no Paraná

A Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, voltou a promover cortes nesta sexta-feira (27). Apenas uma semana depois de promover um grande passaralho, que culminou com demissões de jornalistas e cancelamento de programas, a TV de Ratinho iniciou mais uma onda de demissões. Desta vez, nem mesmo os nomes vistos como medalhões do telejornalismo paranaense estão sendo poupados. Wilson Kirsche, contratado há 17 meses, está entre os demitidos na nova onda.

Kirsche, segundo apurou a coluna, foi dispensado por Patrícia Cavallari, diretora-geral da, assim que terminou de apresentar a edição desta sexta do SBT Notícias. O futuro do telejornal, que disputava a liderança de audiência em Curitiba, é incerto. Há uma grande probabilidade de que ele saia do ar, dando espaço para uma versão maior do policialesco Tribuna da Massa.

O martelo só não foi batido por conta dos compromissos comerciais assumidos até janeiro. Jornalista premiado, Wilson Kirsche havia assumido o comando do SBT Notícias há apenas cinco meses, depois da aposentadoria de Sandro Dalpícolo, que era responsável pelo formato desde a sua estreia, em 2022.

Antes de se tornar âncora do jornalístico matinal, Kirsche atuava como repórter especial dos noticiosos da emissora, sendo responsável por diversos furos de reportagem da afiliada do SBT. O apresentador, que teve uma passagem de 28 anos pela Globo, não fazia ideia de que seu nome poderia estar entre a nova leva de demissões.

O SBT Notícias desta sexta-feira, que pode ter sido a última edição do telejornal, foi encerrada normalmente pelo comunicador. "Muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção e por escolher a Rede Massa e o SBT Notícias para ficar sempre bem informado", disse o jornalista, que chegou a dar "até segunda" aos telespectadores.

Rede Massa intensifica cortes e promove mudanças

A Rede Massa, como de praxe, se apressou para apagar o final do telejornal de sua página oficial no YouTube -- a emissora transmite os telejornais regionais na íntegra pela plataforma. Na semana passada, a emissora já havia encerrado a produção da revista eletrônica Destaque feito em Ponta Grossa, que foi substituída justamente pelo SBT Notícias de Curitiba.

O Primeiro Impacto de Maringá, que chegou a ser cancelado, ganhou sobrevida até janeiro, mas sem um âncora fixo. Procurado pela reportagem da coluna para se manifestar, o Grupo Massa não conta mais com uma assessoria de imprensa.

A agência responsável pelo núcleo foi dispensada pelo conglomerado no início do processo de demissão em massa, intensificado desde que Sérgio Moro -- candidato da oposição -- se elegeu ao Governo do Paraná. Nos últimos 8 anos, que coincidiram com os investimentos da empresa, o filho de Ratinho foi responsável por administrar o estado.