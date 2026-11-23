Reprodução/TV Globo Luciano Huck é alvo de piada ao vivo

Ed Gama causou na Globo no último domingo (22). O participante da atração dominical fez uma brincadeira com Luciano Huck e chamou o marido de Angélica de tucano ao vivo. Em seguida, o apresentador deu uma resposta bastante sincera.

Tudo começou durante um bate-papo entre Luciano e o cantor Jão, convidado da atração. O artista chamou o bailarino Luiz Crepaldi ao palco para mostrar seu figurino. Ele interpreta um lobo-guará na turnê "Memórias Póstumas".

"Posso fazer carinho ou ele morde?", perguntou Huck. "Não sei, ele é temperamental", brincou Jão. Na sequência, Huck incluiu Ed Gama na conversa: "Deixa eu falar, ele pega o Ed Gama ou não?". "Ele pega", respondeu o cantor.

Então, o comediante fez uma sátira do Globo Repórter e brincou com Luciano. "Você está vendo no Globo Repórter o encontro do lobo-guará e um tucano", disse Ed Gama, provocando risos na plateia.





Então, o marido de Angélica foi logo direto: "Vai brincando! Vai, faz graça para você ver o que acontece", disse.

Luciano Huck na Globo

O apresentador Luciano Huck substituiu o comunicador Fausto Silva em 2021. Na ocasião, o eterno comandante do Domingão afirmou que estava indo para a TV Bandeirantes e, por esse motivo, deixaria o canal carioca.

No entanto, isso só aconteceria no final de 2021. Devido a um problema de saúde, Tiago Leifert precisou ser escalado às pressas para o Super Dança dos Famosos e, logo depois, Huck chegou com seu Domingão, em setembro de 2021.

O que marcou uma verdadeira dança das cadeiras no canal carioca: Luciano deixava o Caldeirão, que passou a ser ocupado por Marcos Mion.

Reprodução/Internet Luciano Huck descartou uma aposentadoria próxima da televisão

Fora da televisão, Luciano também participou de produções cinematográficas, como “Casa de Areia”(2005), “Xuxa em O Mistério da Feiurinha”(2009) e “Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final”(2015).

O apresentador também emprestou a voz ao personagem Flynn Rider, na animação “Enrolados”(2011), da Disney. O trabalho de dublagem gerou polêmica na época, devido à falta de experiência de Luciano nessa área.

No palco da atração, Jão cantou seus maiores sucessos, como Aurora" e Literatura", do seu disco mais recente, "Memórias Póstumas", que foi lançado em julho deste ano. O famoso está numa turnê pelo país ao lado de Isabel Teixeira, a vilã pilar da trama das 21h, "Quem Ama Cuida".

