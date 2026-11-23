Reprodução/TV Globo Xuxa Meneghel revela gravidez do bebê de Sasha

Xuxa Meneghel falou ao vivo sobre o bebê de Sasha Meneghel durante o Domingão com Huck do último domingo (22). A apresentadora falou que a filha está à espera de um menino. Logo, a novidade foi comemorada por Luciano Huck em sua atração.

Grávida de cinco meses, Sasha participou da atração ao lado do marido e contou sobre a expectativa do primeiro filho. Ela pontuou que os dois quiseram manter a gestação em off por um tempo e pontuou sobre as mudanças ocasionadas pela maternidade.

"A gente escondeu um pouquinho . São várias mudanças, né? Eu acho que a mulher começa a sentir a gravidez muito antes do homem, do bebê chegar, que de fato vai mudar nossa vida. Minha vida já começou a mudar", disse.





Ao fazer uma pergunta sobre o sexo da criança, o marido de Angélica perguntou para Xuxa. Então, a ex-apresentadora infantil soltou: "Temos um menino vindo por aí!", disse. Após o momento, Huck comemorou e parabenizou toda a família pela chegada da criança.

Sasha disse que ainda está conciliando a gravidez e a vida profissional: "Eu estou trabalhando bastante e tô tendo todo o apoio do mundo do meu time, da Mondepars, do João. Está sendo incrível. Estou muito feliz. Sempre foi um sonho ser mãe; eu sempre falei que sonhei em ser mãe jovem. E tô feliz de estar vivendo isso", disse.

João Lucas também comentou sobre a mudança em ser pai: "É muito louco, eu não tenho um bebê aqui no meu colo ainda, mas a vida muda, o centro da vida muda, né? E a gente sai do centro. É uma coisa de doido. Então o horário, os enjoos, as necessidades, tudo isso hoje conduz a nossa vida", disse.

Sasha e João Lucas

Sasha é filha de Xuxa Meneghel com o ator Luciano Szafir. Ela é casada com o cantor e compositor João Lucas. Os dois oficializaram a união civil em maio de 2021, além de uma celebração religiosa em maio de 2002.

Reprodução/Instagram/@sasha Sasha Meneghel grávida

Bastante discretos em relação à vida pessoal, Sasha e João, às vezes, postam os momentos juntos nas redes sociais. Agora, ambos demonstraram muita alegria com a chegada do primeiro filho.