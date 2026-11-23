Reprodução Instagram @dudanagle Duda Nagle e Mariane Heller

Mariane Heller é uma nutricionista gaúcha que começou a namorar Duda Nagle em junho de 2025. Um mês depois, os dois oficializaram o relacionamento. O casal já mora no mesmo apartamento.

Apenas para saber: Duda não pediu permissão a Sabrina Sato para namorar Mariane. Depois de um tempo, eles passaram a morar juntos. Também sem pedir a anuência de Sabrina.

Ao que tudo indica, Duda está desimpedido de Sabrina.

Eu penso que a atual mulher, Mariane, é muito mais linda que Sabrina. Mas cada um tem seu gosto.





Se Duda estava com Sabrina, era porque gostava dela. E, pelo que sei, foi ela quem saiu do casamento.

Mas, na vida, a gente nem sempre gosta de quem gosta da gente. Muitas vezes, gosta de quem não gosta da gente.

Longe de mim acreditar que Sabrina Sato não gostava de Duda. Foi apenas uma citação minha, sem nenhuma definição de amor ou paixão.

Tomara que a relação entre Mariane e Duda seja próspera. Duda é um homem muito bom e merece tudo de bom.

Acredito que ele já saiba que Sabrina está em outra, se é que algum dia já esteve na dele.