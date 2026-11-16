Reprodução/TV Globo Ed Gama zoa produto da emissora carioca

Ed Gama fez uma brincadeira com a novela Lá na Minha Terra, trama das 18h que tem gerado forte repercussão por causa da imagem estereotipada do Nordeste. O alagoano ironizou o sotaque dos personagens e ainda debochou da cabaça utilizada por Maria Lina (Arianne Botelho). O item provocou fortes críticas.

Luciano Huck brincou sobre a origem dos integrantes do elenco na atração. Ele disse que Lívia Andrade é da Zona Norte de São Paulo, enquanto Déa Lúcia é de Niterói. Ed Gama, natural de Maceió, aproveitou para fazer uma alfinetada sobre a novela de Mario Teixeira.

O folhetim tem retratado o Nordeste como uma região muito arcaica e atrasada. Por isso, o contratado do Domingão comentou o uso da cabaça por Maria Lina já no primeiro capítulo. Há muito tempo, esse objeto deixou de fazer parte do cotidiano dos moradores do sertão.





"Mas olhe, Luciano, eu sou do interior de Alagoas, do meu sertão, eu bebo água na cabaça todos os dias", soltou ele, debochando com o sotaque bem carregado. Luciano Huck ficou visivelmente constrangido e riu sem graça da provocação do influenciador.

A cabaça

O fruto amplamente conhecido por cabaça virou assunto nas redes sociais após o primeiro capítulo de Lá na Minha Terra. A trama de Mário Teixeira trouxe personagens transportando água em recipiente muito utilizado no passado, mas que hoje não é mais, o que gerou constrangimento entre o público.

Reprodução/TV Globo Ed Gama e Luciano Huck

A cabaça é um fruto seco de uma planta trepadeira que pertence à família das cucurbitáceas. Quando seca, ele cria uma casca bem resistente em formato de oco, o que antigamente era utilizado para armazenar água, principalmente no sertão nordestino.

Gerou polêmica pela novela ser ambientada no ano de 2026, em que a protagonista aparece caminhando na zona rural, utilizando a cabaça com água e um copo de alumínio. O público notou uma inconsistência com a atual realidade do sertão.

Outras polêmicas

Além disso, nas chamadas do folhetim, exibidas antes da estreia, Cesário (Daniel de Oliveira) dizia frases como: "O Nordeste precisa de água potável". A declaração provocou questionamentos e críticas nas redes sociais por transmitir a ideia de que toda a região sofre com a falta de água própria para consumo.

O uso de uma fotografia amarelada e de cenários considerados estereotipados também tem incomodado o público. Para os telespectadores, até os diálogos entre os personagens apresentam uma visão limitada da região.

O Ed Gama mandando shade para Lá Na Minha Terra ao vivo no #Domingão 🗣️ https://t.co/wdrYz6r3bS — eplay (@forumeplay) November 15, 2026



