Reprodução/Instagram/@xuxameneghel/SBT Apresentadora Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel não participou do Teleton 2026. A rainha dos baixinhos, que estava escalada para encerrar a maratona beneficente, não conseguiu embarcar para São Paulo no último sábado (7) e ficou presa no aeroporto do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas que caíram na cidade. Por questão de segurança, ela não viajou.

"Estou tentando ir para São Paulo para fazer o Teleton. Só que acontece, não tem como eu ir, nem como chegar. Então, vou pedir desculpas para vocês, para todos vocês, e pedir também que façam suas doações por Pix, por favor. Estou aqui, ó, chovendo, o tempo fechado. Pode até ser que abra um pouco para eu sair, mas vai ser arriscado eu chegar", pontuou a famosa.

A mãe de Sasha Meneghel pontuou que estava tudo pronto para aparecer na atração, inclusive o look para o encerramento: "Estava tudo preparado, já está tudo pronto. Era só chegar lá, colocar a roupa para fazer o Teleton. Patrícia (Abravanel), obrigada mais uma vez por confiar, acreditar na minha imagem, no meu nome e me chamar para participar desse projeto tão bonito", disse.





Xuxa ainda afirmou a presença de Angélica na maratona e contou o que faria no programa beneficente caso tivesse conseguido ir.

"Angélica vai estar lá. Migles, arrasa aí! Um super beijo bem carinhoso para você. Queria muito estar aí com vocês todos. Quero muito estar, mas, infelizmente, não vai dar. Eu ia cantar 'Doce Mel', eu ia cantar 'Ilariê' com vocês. Mas é isso. Desculpa, tá? Um beijo para todos vocês", pontuou.

Solidariedade

Reprodução/X Xuxa Meneghel





A 29ª edição do Teleton finalizou na madrugada do domingo (8), após mais de 26 horas de programação transmitida dos estúdios do SBT. O programa bateu a meta de R$ 30 milhões, o que e quivale ao custeio de 230 mil atendimentos da AACD no Brasil.

Comandada por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, a transmissão contou com a presença de grandes artistas, como Angélica, que relembrou sua passagem pelo SBT entre os anos de 1993 e 1996.

Lá, a ex-apresentadora infantil cantou os seus maiores sucessos, como "Vou de Táxi", "Blue Jeans" e "Uni-Duni-Tê", hits que ela cantava quando era contratada do canal da Anhanguera e comandava o "Casa da Angélica".

"A gente fez um apelo e o povo brasileiro atendeu nosso pedido. Eu entrei no palco hoje muito preocupado e com medo de não bater a meta, e você aí em casa ouviu o nosso apelo e fez a diferença", disse Portiolli.