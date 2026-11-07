Instagram/@gisele Gisele Bündchen faz declaração ao marido em aniversário

Gisele Bündchen publicou uma homenagem ao marido, Joaquim Valente, neste sábado (7), por ocasião do aniversário dele.

A modelo compartilhou uma foto ao lado do instrutor de jiu-jitsu nos Stories do Instagram e dedicou algumas palavras ao companheiro.

A publicação foi acompanhada pela música "Clareou", do Akuto com Grupo Revelação e Xande de Pilares. Na legenda, Gisele destacou o carinho pelo marido e celebrou a data.

"Hoje nasceu um grande homem, Joaquim Valente. Que sorte a minha. Te amo muito", escreveu a modelo.

Família

Gisele Bündchen e Joaquim Valente oficializaram o casamento em dezembro de 2025, em uma cerimônia reservada. Em fevereiro do mesmo ano, a modelo anunciou o nascimento do primeiro filho do casal.

A brasileira também é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, do relacionamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Fase mais reservada

Conhecida mundialmente por sua trajetória nas passarelas e por campanhas de grandes grifes, Gisele continua sendo uma das modelos de maior projeção internacional.

Entretanto, nos últimos anos, ela passou a compartilhar com mais frequência registros ligados à família, à natureza e à rotina pessoal. A fazenda representa parte dessa nova fase.

Mãe de Benjamin e Vivian, filhos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, e de River, fruto de seu relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, Gisele divide a vida entre os compromissos profissionais e a família, que vem sempre em primeiro lugar.