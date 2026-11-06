Reprodução Instagram Após Sasha, Xuxa também sai em defesa de João Lucas nas redes sociais





Xuxa Meneghel saiu em defesa de João Lucas após o cantor ser alvo de comentários preconceituosos nas redes sociais. A apresentadora deixou uma mensagem carinhosa em uma publicação do PLAY VIEWS no Instagram sobre o apoio de Sasha Meneghel ao marido e exaltou a relação que construiu com o genro.

No comentário, Xuxa afirmou que João Lucas reúne as qualidades que desejava para a filha, Sasha, e para a família. A apresentadora também aproveitou para fazer um apelo por mais amor e menos preconceito.

“Esse é o SER HUMANO, o homem, o pai, o genro que eu pedi a Deus, pra minha filha, meu neto e pra mim. Obrigada Deus e, se possível, coloque mais HOMENS como o João no mundo e pode tirar esses preconceitos e mandar pra outro planetinha... mais amor e menos preconceito”, escreveu.

Xuxa ainda fez questão de se dirigir diretamente ao cantor e pediu que ele não mudasse. “João Lucas, nunca mude. Você é do jeito que eu pedi a Deus pra amar e respeitar a minha filha. Obrigada, João”, completou.





Sasha defendeu o marido

Antes da manifestação da mãe, Sasha compartilhou o vídeo em que João Lucas fala sobre os ataques e fez uma declaração direta ao marido. “Esse é o meu homem”, escreveu a filha de Xuxa. Na publicação original, ela também se declarou ao cantor: “Te amo”.

Reprodução Instagram Sasha Meneghel e João Lucas





Entenda o caso

A polêmica começou depois que Pedro Ortega, ex-participante de "De Férias com o Ex", compartilhou nos Stories um vídeo de João Lucas durante um evento. As imagens, divulgadas inicialmente pelo perfil Porta de Famosos, mostram o cantor segurando uma garrafa e reagindo ao perceber que estava sendo filmado.

A partir do vídeo, Pedro passou a fazer comentários sobre a aparência, as roupas e a masculinidade de João Lucas. “Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de ‘homem’ de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade”, escreveu.

O influenciador continuou as críticas e associou o comportamento de homens mais jovens a uma suposta perda de masculinidade. “Conseguiram tanto acabar com a masculinidade que a nova geração de homens mais parecem umas militantes que estudam jornalismo na PUC”, afirmou em outra publicação.

João Lucas resgatou reflexão sobre masculinidade

Sem citar diretamente Pedro Ortega, João Lucas voltou a compartilhar um vídeo publicado originalmente em março, no qual já havia falado sobre os questionamentos que recebe por não corresponder às expectativas de algumas pessoas sobre como um homem deveria se vestir ou agir.

Ao repostar o conteúdo em meio à nova polêmica, o cantor escreveu apenas: “Sempre bom lembrar”. No vídeo, João Lucas questiona a forma como características associadas ao feminino são usadas como motivo de ataque e defende uma discussão mais ampla sobre masculinidade, machismo e preconceito.







