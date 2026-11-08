Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca

A WePink, empresa em que Virginia Fonseca é sócia, deve indenizar uma cliente que perdeu parte da visão rapidamente ao usar um produto da marca. Segundo um acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a cliente teria tido uma queimadura parcial que prejudicou um terço da córnea e deve receber R$ 8 mil por danos morais.

O documento que foi assinado por Andrade Neto, relator do caso, afirma que a empresa deverá pagar ainda o custo da cliente com os advogados.

O TJ-SP ainda pontuou que a WePing ainda poderá recorrer da decisão. Conforme documento do TJ-SP, a oftalmologista perita pontuou que a consumidora sofreu uma espécie de queimadura química após utilizar o WeDrop Fortalecedor de Cílios e Sobrancelhas.





A médica ainda enfatizou que ela sofreu uma ceratite grave no olho esquerdo, além de um edema na pálpebra. A perita ainda pontuou que a cliente não teve condições de trabalhar por 15 dias após usar o produto, segundo o G1.

O recurso

Conforme o documento do TJ-SP, a indenização tinha sido negada à consumidora antes, porque a Justiça tinha o entendimento de que o produto não era proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Porém, após apresentar o recurso da cliente, o relator pontuou que a autorização concedida pela Anvisa ostenta natureza puramente administrativa, operando na regularidade mercadológica, não podendo servir como meio de excluir a responsabilidade civil do fornecedor".

Sobre Virginia e Wepink

Reprodução Instagram Virginia Fonseca





Virginia Fonseca é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela construiu sua carreira compartilhando sua rotina familiar com o cantor Zé Felipe e suas filhas.

Ela é sócia da WePink, que foi fundada em 16 de setembro de 2021 e nasceu como uma marca nativa digital focada apenas em skincare (único sérum). Com o forte crescimento, seguiu ampliando seu portfólio para outros produtos. Virginia é o rosto da marca, responsável pela influência da empresa.