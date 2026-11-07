Instagram/@marisaad Mari Saad revela nome e sexo do primeiro filho com Rômulo

Mari Saad e Rômulo Arantes Neto revelaram neste sábado (7) o sexo e o nome do primeiro filho. Durante o chá de bebê, realizado para celebrar a chegada da criança, o casal anunciou que espera um menino, que se chamará Oscar. A novidade foi divulgada pela influenciadora em um vídeo nas redes sociais.

A escolha também esteve presente na decoração da comemoração. Com predominância de tons de azul, o espaço contou com elementos que remetiam ao nome do bebê. O bolo recebeu enfeites de cavalos e barcos à vela.

Na legenda da publicação, Mari compartilhou uma declaração dedicada ao filho e revelou que a escolha já estava definida. "A gente sempre soube que seria você", escreveu.

Antes do anúncio, a influenciadora havia feito uma enquete nas redes sociais para saber qual era o palpite dos seguidores sobre o sexo da criança. Segundo o resultado divulgado por ela, 60% dos participantes acreditavam que seria um menino.

A revelação também foi acompanhada de manifestações de carinho de fãs e amigos famosos. Nos últimos dias, Mari vinha compartilhando registros da gestação e dos preparativos para a chegada do bebê.

Ao completar 30 semanas de gravidez, ela publicou fotos ao lado do marido e comentou sobre a organização para a nova fase da família.

"Dos últimos dias. Curtindo as 30 semanas e aproveitando para dar uma acelerada porque daqui a pouco a mamãe não faz ponte aérea mais e tem bastante coisa para organizar para a chegada do bebê. Inclusive o chá. Como o tempo passa rápido, né, gente? Eu já estou com saudade desse barrigão! Como estão as coisas por aí?", escreveu.

Casamento e gravidez

Mari Saad e Rômulo Arantes Neto se casaram em março de 2024. Em julho de 2026, os dois anunciaram a primeira gravidez, por meio de um vídeo gravado na praia.

Desde então, a influenciadora tem dividido com os seguidores diferentes etapas da gestação, incluindo mudanças na rotina e os preparativos para a maternidade. Com a revelação deste sábado, o casal também tornou público o nome escolhido para o primeiro filho.