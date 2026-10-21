Reprodução/TV Globo/SBT Fred e Tiago Leifert

Tiago Leifert mandou uma mensagem para Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, da TV Globo, após ele levar um tiro de raspão durante uma confusão em uma casa noturna na zona sul de São Paulo. O disparo teria sido feito pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL).

Na mensagem, o contratado do SBT incentivou o YouTuber a não deixar o caso impune. Segundo Tiago, Fred precisa levar a situação até o fim, para que o ocorrido não fique sem resolução. “Vai até o final, o que aconteceu ontem não pode passar impune”, disse.

Em seu pronunciamento, Fred afirmou que estava bem, mas ressaltou que o episódio foi muito grave. “Eu estou bem, mas isso não diminui em nada a gravidade do que aconteceu comigo”, declarou.

O apresentador da TV Globo destacou que sempre foi contra a violência e comentou o episódio: “O combate à violência sempre foi uma das causas que mais defendi, principalmente no futebol. E não poderia ser diferente fora dos estádios. O que vivi ontem deixa ainda mais claro o tamanho da responsabilidade que existe em ter uma arma nas mãos e o cuidado que precisamos ter com isso. Afinal, as consequências de um disparo podem ser irreversíveis”, pontuou.





Por fim, Fred afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para lidar com o caso. “E sim, estou tomando absolutamente todas as medidas cabíveis e necessárias neste momento! Muito, muito obrigado pela preocupação e por todas as mensagens de carinho que vocês me mandaram!”, declarou.

Volta ao Globo Esporte

Reprodução/Instagram Apresentador Fred Bruno





No entanto, o profissional já voltou ao comando de sua atração global na última terça-feira (20).

“Estou de volta. Graças a Deus, deu tudo certo. Quero agradecer a quem mandou boas energias. Estou aqui fazendo uma das coisas que mais amo na minha vida, que é apresentar o Globo Esporte e passar essa tarde com vocês", garantiu.

Entenda a confusão

A ocorrência aconteceu na madrugada de segunda-feira (19), em um bar de São Paulo. Segundo informações do SBT News, Marcelo Aguiar teria importunado mulheres no estabelecimento, o que motivou um homem a confrontá-lo e pedir que deixasse o local.

Reprodução/Instagram Fred Bruno é atingido por tiro disparado por deputado em balada de SP.

Durante o desentendimento, o parlamentar teria sacado uma arma e efetuado um disparo contra o chão. O tiro teria passado perto de assessores do partido Podemos antes de atingir Fred Bruno de raspão no pé. Após a confusão, o deputado foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em declaração ao SP1, da TV Globo, a assessoria de Aguiar negou que ele estivesse embriagado e atribuiu o comportamento a uma possível reação adversa a medicamentos fortes. Segundo a equipe, o parlamentar foi liberado após prestar esclarecimentos à polícia e passará por uma consulta médica.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o caso está sob investigação. De acordo com a pasta, policiais militares encontraram o deputado, de 53 anos, na área externa do estabelecimento após o desentendimento. Uma pistola calibre .380 foi apreendida, e a perícia foi acionada.