Reprodução Instagram/TV Globo Fred Bruno quebra silêncio após ser atingido por tiro em São Paulo





O apresentador e influenciador Fred Bruno se pronunciou nesta segunda-feira (19) para tranquilizar os fãs após ser atingido de raspão no pé por um disparo de arma de fogo durante uma confusão em um bar de São Paulo. O tiro foi efetuado pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP), e o episódio levou o jornalista a se ausentar do comando do "Globo Esporte SP", da TV Globo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fred afirmou que estava no estabelecimento no momento do ocorrido, mas ressaltou que não tinha envolvimento com a discussão que antecedeu o disparo. Segundo ele, o susto aconteceu logo após ouvir o tiro e sentir uma forte pressão no pé.

“Como saiu em vários noticiários, tô aqui primeiramente para dizer que está tudo bem sobre o ocorrido no bar ontem à noite, aqui em São Paulo. Sim, eu estava presente, embora não tivesse nada a ver com o ocorrido”, declarou o apresentador.

Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, Fred destacou que a situação poderia ter terminado de maneira mais séria. “Ficou marcado aqui no meu pé o que tinha acontecido, mas eu também corria um risco sério, né? Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa”, afirmou.

Fred Bruno explica ausência no Globo Esporte

Por conta do episódio, o apresentador não comandou a edição do "Globo Esporte SP" desta segunda-feira. O programa foi apresentado por José Renato Ambrósio. Fred explicou que está tomando as providências necessárias após o ocorrido e demonstrou expectativa de retornar ao trabalho no dia seguinte.

“Tô mandando esse vídeo aqui para dizer que não apresento o Globo Esporte hoje, porque tô tomando todas as medidas necessárias. Amanhã, tô de volta, tá bom? Beijo para vocês e se cuidem”, disse.

O jornalista também informou que decidiu não prestar queixa contra o deputado estadual, apesar de ter sido atingido durante o episódio.

Reprodução/Instagram Fred Bruno é atingido por tiro disparado por deputado em balada de SP





Entenda a confusão envolvendo o deputado Marcelo Aguiar

A ocorrência aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), em um bar de São Paulo. Segundo informações do SBT News, Marcelo Aguiar teria importunado mulheres no estabelecimento, o que motivou um homem a confrontá-lo e pedir que deixasse o local.

Durante o desentendimento, o parlamentar teria sacado uma arma e efetuado um disparo contra o chão. O tiro teria passado perto de assessores do partido Podemos antes de atingir Fred Bruno de raspão no pé. Após a confusão, o deputado foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em declaração ao SP1, da TV Globo, a assessoria de Aguiar negou que ele estivesse embriagado e atribuiu o comportamento a uma possível reação adversa a medicamentos fortes. Segundo a equipe, o parlamentar foi liberado após prestar esclarecimentos à polícia e passará por uma consulta médica.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o caso está sob investigação. De acordo com a pasta, policiais militares encontraram o deputado, de 53 anos, na área externa do estabelecimento após o desentendimento. Uma pistola calibre .380 foi apreendida, e a perícia foi acionada.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como disparo de arma de fogo e será investigado pelo 15º DP. Em nota, a SSP informou que não havia registro de feridos.







