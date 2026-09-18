Reprodução/Internet Joanna de Assis expõe estresse com Tiago Leifert por bastidor envolvendo Neymar

Joanna de Assis revelou que Tiago Leifert contestou internamente o crédito atribuído a ela pela confirmação da transferência de Neymar para o Barcelona em 2013. Segundo a jornalista, o então apresentador e editor do Globo Esporte defendia que Mauro Naves havia antecipado a informação. Joanna, porém, conseguiu uma declaração direta do pai do atacante durante uma viagem para Brasília e levou a confirmação ao SporTV ainda no aeroporto, após o desembarque.

"Teve isso. Eu lembro de ter um estressezinho e falei: 'A gente fez um trabalho magnífico em conjunto'. Ele falou em off e eu falei em on depois. Para mim, é dos dois e dentro da mesma emissora", declarou ela em entrevista ao canal do jornalista Cosme Rímoli.

Joanna de Assis encontrou Neymar pai em voo

Na ocasião, a repórter estava escalada pelo SporTV para trabalhar no confronto do Santos e Flamengo. O jogo terminou empatado por 0 a 0 e marcou a despedida de Neymar antes de sua transferência para a Europa. Durante o voo comercial para Brasília, Joanna percebeu que o pai do jogador estava na fila e decidiu aproveitar o encontro para tentar obter informações.

"O Neymar pai estava no meu voo comercial. Quando eu vi que ele estava na fila, falei: 'Ah, mas eu vou colar nele agora'. Eu atasanei o Neymar pai", recordou. A jornalista passou a viagem tentando descobrir qual proposta havia sido escolhida pelo atacante. Naquele momento, o Barcelona disputava sua contratação com outros clubes europeus, e o Chelsea também aparecia entre os destinos considerados possíveis para a sequência da carreira do jogador.

"Ele vai lembrar porque eu fiquei o voo inteiro pentelhando ele. Eu fui atrás, a gente desembarcou, eu fui atrás dele, ele foi pegar a mala, até que não aguentou. Eu venci por total, assim. Ele não aguentava mais", relatou.continuou acompanhando o pai do jogador durante o desembarque e voltou a questioná-lo sobre qual clube receberia Neymar depois de sua primeira passagem pelo Santos.

"Aí eu falei: 'Ele vai para onde? Para o Chelsea?'. Porque tinha o Chelsea também, tinha outras propostas na época. E aí ele falou: 'Joanna, ele vai para o Barcelona'", prosseguiu. Com a confirmação, Joanna de Assis procurou imediatamente uma forma de transmitir a informação. "Aí eu fiquei louca. Falei: 'O que está no ar no SporTV?'. Tinha um jogo no ar e eu liguei na produção do SporTV", afirmou.

A produção repassou a informação a Luiz Carlos Júnior, que anunciou a transferência durante a transmissão da partida que narrava naquele momento. Joanna também participou por telefone, diretamente do aeroporto, para apresentar os detalhes da apuração. "O Luiz Carlos Júnior deu a informação durante a transmissão daquele jogo que ele estava narrando. Liguei do aeroporto. Estava louca, queria dar a informação de qualquer jeito", disse. A confirmação pública veio após a informação antecipada por Mauro Naves.

afirmou que nunca pretendeu retirar o mérito do colega e voltou a classificar as duas apurações como partes do mesmo trabalho. "O Mauro fez e eu depois vim com o on do Neymar pai. Aconteceu porque ele estava no meu voo e eu não dei paz para o homem", brincou. O trabalho também levou Joanna de Assis à bancada do Bem, Amigos! (2003-2022), atração comandada por Galvão Bueno no SporTV.

Segundo ela, o apresentador reconheceu sua apuração e abriu espaço para que detalhasse a informação sobre Neymar. "Eu sentei uma vez [no esportivo do SporTV]. Foi por merecimento, assim. O Galvão reconheceu e me colocou lá para falar da informação do Neymar", afirmou. "Acho que, quando você tem o trabalho reconhecido, é muito bom", disse.