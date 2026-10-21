O Boninho pode até me desmentir, mas as minhas informações são fidedignas.
Boninho tentou, por meio da Disney, levar para o streaming o reality BBB, da TV Globo.
Mas a TV Globo foi mais rápida e acabou fazendo um acordo com a Endemol.
A TV Globo passou a ter um acordo inexpugnável com a Endemol e passa a ter prioridade sobre o BBB.
E a Endemol passou a ser a representante da TV Globo para vender produtos no mundo todo.
Pois é, desta vez, foi quase que a TV Globo perdeu o BBB.
E Boninho até que teve uma ideia inteligente para levar embora o BBB.
A ideia seria somar a Disney com a TV Record.
Boninho pode ser esperto, mas os professores dele estavam atentos na TV Globo.
Enquanto isso, Boninho tem que ficar fazendo a porcaria do Casa do Patrão.
E a TV Record precisa arrumar patrocinadores, coisa em que nem A Fazenda está tendo sucesso de vendas.