Boninho na TV Globo
Divulgação
Boninho na TV Globo



O Boninho pode até me desmentir, mas as minhas informações são fidedignas.

Boninho tentou, por meio da Disney, levar para o streaming o reality BBB, da TV Globo.

Mas a TV Globo foi mais rápida e acabou fazendo um acordo com a Endemol.

A TV Globo passou a ter um acordo inexpugnável com a Endemol e passa a ter prioridade sobre o BBB.

E a Endemol passou a ser a representante da TV Globo para vender produtos no mundo todo.

Pois é, desta vez, foi quase que a TV Globo perdeu o BBB.

E Boninho até que teve uma ideia inteligente para levar embora o BBB.

A ideia seria somar a Disney com a TV Record.

Boninho pode ser esperto, mas os professores dele estavam atentos na TV Globo.

Enquanto isso, Boninho tem que ficar fazendo a porcaria do Casa do Patrão.

E a TV Record precisa arrumar patrocinadores, coisa em que nem A Fazenda está tendo sucesso de vendas.

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