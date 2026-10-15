Reprodução/TV Globo Alanis Guillen como Juma

O remake de Pantanal, exibido pela TV Globo em 2022, ganhará uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. A trama foi escolhida para substituir Avenida Brasil, de 2012, que está sendo reprisada na programação do canal.

Após ser burilada pela imprensa como possível substituta, a confirmação aconteceu durante um Upfront, evento em que a Globo apresenta ao mercado publicitário as novidades previstas para sua programação em 2027. A escolha de Pantanal venceu a possibilidade de reapresentar Páginas da Vida.

A novela é vista como uma maneira de aumentar os índices de audiência no horário. Atualmente, Avenida Brasil vem registrando médias na casa dos 14,0 pontos, abaixo dos 16,0 que o canal tem como referência.





Pantanal terminou em outubro de 2022 com média de 29,6 pontos na Grande São Paulo. O remake foi escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa (1931 -2026), autor da versão original da novela, exibida pela TV Manchete em 1990.

Reprise na Globo

Mesmo com a expectativa de voltar a dar audiência na faixa da tarde, Pantanal pode significar um risco para a programação. Por ser recente demais, o folhetim tem chances de não emplacar no período vespertino.

Quem é Bruno Luperi

Conhecido como Bruno Luperi, é um autor e roteirista de novelas do Brasil. É neto do autor, o escritor Benedito Ruy Barbosa, e filho da autora Edmara Barbosa. É formado em publicidade e trabalhou como diretor de arte antes de se firmar como autor.

Reprodução/TV Globo Bruno Luperi no Fantástico

Estreou como autor principal nas novelas em 2016, ao lado de Edmara Barbosa, com supervisão de texto do avô, Benedito Ruy Barbosa, em Velho Chico. Com a saída de Edmara da equipe da trama, seguiu solo no folhetim na segunda fase.

Foi escolhido pelo avô como escritor do remake de Pantanal para a TV Globo. A obra elevou os péssimos índices de Um Lugar ao Sol e alavancou a média no horário.