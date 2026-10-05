Reprodução/TV Globo César Tralli e Renata

César Tralli cometeu uma gafe durante a transmissão da apuração das Eleições de 2026, na Globo, neste domingo (4). Ao falar sobre os números do primeiro turno, o jornalista chamou Renata Lo Prete pelo nome de sua colega de bancada no Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, porém percebeu o erro rapidamente e se corrigiu.

"Quem está em casa acompanhando gosta desses números apresentados pela Renata Vasconc... Renata Lo Prete. Renata Vasconcellos é comigo no Jornal Nacional", disse Tralli, o que gerou risos em sua colega de transmissão. Renata falou sobre o papel que os dois tinham nessas eleições: "Sou sua parceira aqui de Marcha das Eleições".

O âncora, então, corrigiu e seguiu comentando sobre a cobertura: "Renata Lo Prete é minha parceira de Marcha. Esse entusiasmo todo dos brasileiros para acompanhar os números de todo o Brasil", pontuou.





O momento aconteceu após interações entre os jornalistas. Cesar e Renata Lo Prete dividiram a atenção do público, trazendo um placar atualizado sobre a corrida para a Presidência da República e como andavam as eleições em cada estado. Atualizando as disputas para presidente, governador, senador e deputados.

Cobertura de Tralli e Renata Lo Prete

Reprodução/TV Globo César Tralli nas eleições





O novo trabalho significa uma nova era na vida de Tralli. É a primeira vez que ele assume a apuração nacional das eleições como âncora do Jornal Nacional. O profissional assumiu a bancada do Jornal Nacional no fim de 2025, após a saída de William Bonner da atração, que passou a comandar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

Porém, Renata Lo Prete já tinha participado da transmissão de uma apuração eleitoral. Em 2022, ela comandou o programa ao lado de Bonner, acompanhando a contagem dos votos no primeiro turno e também no segundo turno.