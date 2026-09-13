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Um erro técnico durante o Jornal Hoje, exibido no último sábado (12), chamou a atenção dos telespectadores e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Durante a previsão do tempo, um mapa que deveria aparecer no telão deu lugar a uma tela de streaming, surpreendendo a jornalista Thais Luquesi.

A edição do telejornal, comandada por Marcelo Cosme, começou destacando os problemas provocados pelas chuvas em diferentes regiões do país. Na sequência, Thais Luquesi entrou ao vivo para apresentar a previsão do tempo e falar sobre o volume de chuva esperado em São Paulo.





Ao abrir o mapa no telão, porém, a jornalista foi surpreendida pela exibição de uma tela de streaming, na qual apareciam os filmes “O Afinador” e “Dia D”. A imagem ficou no ar por alguns instantes, até que o telão foi fechado.

Thais continuou a apresentação normalmente e, pouco depois, tentou utilizar novamente o telão para explicar o alerta laranja provocado pelo alto volume de chuva previsto para Curitiba. Mais uma vez, a tela do serviço de streaming apareceu no lugar do conteúdo previsto.

Mesmo diante das duas falhas técnicas, a jornalista manteve a tranquilidade e seguiu com a previsão do tempo até o fim.

Erro no Jornal Hoje repercute nas redes sociais

O momento não passou despercebido pelos telespectadores. Nas redes sociais, internautas comentaram a falha e elogiaram a postura de Thais Luquesi diante da situação.

“A pessoa que estava comandando estava assistindo série na Apple TV, hein!”, escreveu um internauta.

“Parabéns para a colega que desenrolou legal”, afirmou outra pessoa.

Um terceiro telespectador brincou com a situação: “O mais engraçado é o ‘abre a janela do tempo, fecha a janela do tempo’”.





Erro no TP

O episódio no Jornal Hoje aconteceu menos de 24 horas depois de outro problema técnico durante um telejornal da Globo. Na madrugada de sábado (12), o Jornal da Globo também apresentou uma falha durante a participação da repórter Heloísa Torres.

Na ocasião, Renata Lo Prete chamava a repórter para falar sobre o caso do Banco Master. Quando o teleprompter (TP) foi acionado para apresentar mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Porém, uma conversa que não fazia parte do conteúdo apareceu na tela.





Entre as mensagens exibidas, estavam trechos como: “Fala, irmãozinho, estou na igreja. Terminando, te chamo” e “Irmão, estou e sempre estarei contigo, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abraços!”.

Ao perceber o erro, a própria repórter reagiu durante a transmissão: “Gente, vocês botaram um TP que não é meu”.

Na sequência, Renata Lo Prete explicou que havia ocorrido um problema técnico e tentou conduzir a situação enquanto a equipe corrigia a falha.

“Nós tivemos um problema com o áudio que a Helo estava mostrando. Vamos ver se Brasília já acertou isso. Se não, a gente segue por aqui. Nós temos material aqui, Helo, e nós já vamos preparar ele para você”, afirmou a apresentadora.

Renata Lo Prete também recebe elogios dos telespectadores

Apesar do horário — a edição era exibida por volta de 1h43 da madrugada —, o erro também repercutiu nas redes sociais. Alguns telespectadores elogiaram a postura de Renata Lo Prete durante o problema.

“Renata sustentando o piano lindamente”, escreveu um internauta.

“Renata sempre dando show”, comentou outro telespectador.

Houve, no entanto, quem criticasse a repórter pela situação. “Se ela tivesse participado da produção ou tivesse escrito no texto, não teria passado por isso. Isso se chama despreparo”, afirmou um internauta.