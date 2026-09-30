Reprodução/Band Jessica venceu o MasterChef

A participante Jéssica Cechella venceu o MasterChef Brasil 2026 em sua 13ª temporada, exibida pela Band na última terça-feira (29). Bombeira Militar de Criciúma, em Santa Catarina, ela superou sua concorrente, a médica Carla Araújo, com um menu icônico, inspirado nos sabores do litoral catarinense.

Na superprova decisiva, Carla e Jéssica prepararam entrada, prato principal e sobremesa para os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Ambas receberam muitos elogios, o que fez com que a competição ficasse acirradíssima.

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Para emanar aquela energia positiva, as participantes contaram com a presença de familiares e ex-participantes da atração. Elas tiveram de apresentar um menu com três etapas, que também deveria representar suas histórias ao longo do programa.

Reprodução/Band Jessica venceu o MasterChef

Antes de começar, as duas sortearam vantagens para a prova. Jéssica ficou com uma ida extra ao mercado, enquanto Carla ganhou o direito de escolher a ordem de degustação dos pratos preparados.

Carla, natural de Petrolina, Pernambuco, trabalhou os sabores do Nordeste, trazendo sua narrativa com foco em sua vida pessoal. Já Jéssica chegou com frutos do mar e influência de receitas do litoral catarinense.

O que chamou a atenção de Jacquin foi o mil-folhas de siri, da ganhadora: "Ela cozinhou extremamente bem e fez pratos saborosos e deliciosos. Eu adorei esse mil-folhas de siri", disse.









Elogios dos jurados

Fogaça reforçou que a ganhadora foi muito guerreira e bastante dedicada: "Ela foi guerreira, lutou até o final, trouxe tudo que tinha dentro de si e entregou um belo menu. Espero que ela aproveite essa oportunidade e desfrute ao máximo da gastronomia", disse.

Helena Rizzo também fez seus apontamentos: "Jéssica é muito batalhadora, muito focada, então é merecidíssimo ela ganhar esta temporada", frisou.

Prêmio do MasterChef

Além do troféu da edição, Jéssica ganhou R$ 300 mil, uma experiência gastronômica em Lisboa, um vale-compra de R$ 30 mil e um curso na Le Cordon Bleu.