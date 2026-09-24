Reprodução/Internet Erick Jacquin passou por procedimento cardíaco e colocou dois stents

Erick Jacquin passou por problemas de saúde e precisou ser submetido a um procedimento no coração, no qual colocou dois stents. Jurado do MasterChef Brasil, da Band, o chef deve receber alta nesta sexta-feira (25). Segundo informações do portal Leo Dias, a previsão é que ele retome normalmente sua rotina profissional na próxima semana. Até o momento, não estão previstas alterações nos trabalhos ligados ao programa.

O cozinheiro permanece envolvido nas gravações da atual temporada do MasterChef Brasil. A expectativa é que possa retornar às atividades depois de deixar o hospital e continuar os compromissos previstos pela produção. As informações divulgadas não detalham qual problema de saúde levou ao procedimento cardíaco nem apresentam outras informações clínicas. Jacquin deve seguir à frente de seus trabalhos após a recuperação, e sua participação no programa permanece mantida até o momento.

A previsão de alta para esta sexta-feira permite que o jurado volte à rotina profissional já na próxima semana, segundo as informações divulgadas. Erick Jacquin colocou dois stents durante o procedimento e segue ligado às atividades do MasterChef Brasil. A produção se aproxima do encerramento de sua 13ª temporada, dedicada a cozinheiros amadores. O último episódio irá ao ar na próxima terça-feira (29), quando a Band exibirá a disputa que definirá a vencedora da competição.

MasterChef Brasil terá final na terça-feira

Carla Araújo e Jéssica Cechella são as duas finalistas da temporada. As competidoras disputarão um prêmio de R$ 300 mil, além de um curso de culinária profissional e uma viagem com experiência gastronômica em Lisboa. A vencedora também receberá o troféu do MasterChef Brasil. A final encerra a atual edição de amadores, na qual Jacquin permanece como um dos jurados. Sua participação segue prevista, apesar do procedimento realizado no coração nesta semana.

O MasterChef Profissionais será o compromisso seguinte de Erick Jacquin dentro da franquia depois do encerramento da temporada de amadores. Sua presença no projeto permanece mantida nas informações disponíveis. A emissora adotará uma dinâmica diferente na nova temporada, que estreia em 6 de outubro.

O reality culinário colocará antigos participantes frente a frente com chefs que já acumulam experiência no mercado. Serão nove ex-amadores que se profissionalizaram depois de suas passagens pela franquia e outros nove cozinheiros profissionais. As gravações dos novos episódios estão em andamento e deverão ser encerradas durante as próximas semanas.