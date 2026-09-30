Reprodução/TV Record Serginho Hondjakoff em A Fazenda

A TV Record mostrou, na noite da última terça-feira (29), uma cena em que Sergio Hondjakoff abraçou Ana Bruna Avila em A Fazenda 18. O momento foi mostrado após a influenciadora explanar que havia sido assediada pelo famoso. Como o canal pontuou que não houve assédio, ele segue na atração.

Adriane Galisteu falou sobre o assunto durante uma edição ao vivo do programa, antes da formação da segunda roça da temporada: "Eu preciso falar com eles sobre o apontamento de ontem, principalmente sobre as acusações envolvendo o Sergio", iniciou.

"Hoje tem formação da roça, mas antes preciso falar com vocês. Ontem muitas acusações foram feitas. Eu quero reforçar algumas coisas: primeiro, a gente está aqui para ouvir cada um de vocês, então sempre vale a pena dizer aquilo que estão sentindo. Isso vale para todos", pontuou a comunicadora.





"Verbalizem aquilo que vocês pensam e sentem. E, Sergio, preste atenção: você precisa ter muito cuidado com suas atitudes e suas falas. Tivemos situações que chegaram muito perto do limite, beleza?", disse.

Logo depois, a TV Record mostrou uma cena em que Serginho surge abraçado com Bruna. Ele também acaba abraçando Fran Almeira e Murilo Dias.

A produção chegou à conclusão de que não seria o caso de expulsão, mas isso não invalida o sentimento da Ana. "Não é o momento de atacar a Ana, essas questões são delicadas para nós, mulheres", frisou.

Importunação

Reprodução/Record Ana Bruna em A Fazenda





Ana Bruna, em conversa com Giovanna Gold, relatou que Sérgio, o eterno Cabeção de Malhação, estaria tendo um comportamento inadequado com as mulheres da atração. O papo aconteceu na sexta-feira (25).

"Mas, daqui a pouco, vai começar a aparecer o que eu já vi. Daqui a pouco, vai começar a aparecer lá fora. Sabe o que? Ele olha muito para as meninas, sai de negócio duro da piscina, olhando as meninas", disse.

Porém, ela foi bem enfática e disse: "Já me cutucou com o 'negócio' dele quando abracei ele", contou na ocasião.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.