Reproduçao TV Globo Marina Ruy Barbosa apoia torcida por nova temporada de “Totalmente Demais”

Marina Ruy Barbosa reacendeu a torcida dos fãs de “Totalmente Demais” (2016) por uma possível continuação da novela. A atriz reagiu a uma publicação que defendia a produção de uma segunda parte da trama e demonstrou interesse em voltar a interpretar Eliza, protagonista da história exibida pela TV Globo.

“Acho que o Brasil tá pedindo”, escreveu Marina nos comentários de uma publicação da página Diferentona, no Instagram. Na sequência, a atriz marcou Rosane Svartman e Paulo Halm, autores responsáveis pela novela, aumentando a expectativa dos admiradores da produção.

A manifestação acontece anos após o fim da história, que ainda permanece na memória do público. A personagem Eliza foi um dos trabalhos de maior destaque da carreira de Marina, que viveu a jovem que deixou uma vida difícil no interior para tentar recomeçar no Rio de Janeiro.

História de Eliza

Na trama, Eliza foge de casa após sofrer uma tentativa de abuso por parte do padrasto e passa a viver nas ruas do Rio de Janeiro. Ela recebe a ajuda de Jonatas, interpretado por Felipe Simas, e começa a vender flores para sobreviver.

A vida da jovem muda quando ela conhece Arthur, personagem de Fábio Assunção. Dono de uma agência de modelos, ele aposta com Carolina Castilho, vivida por Juliana Paes, que conseguirá transformar Eliza em uma modelo de sucesso. A aposta dá origem ao concurso "Garota Totalmente Demais", promovido pela revista que dá nome à novela.

Ao longo da história, Eliza enfrenta desafios profissionais e pessoais enquanto fica dividida entre o amor por Jonatas e a relação com Arthur. A trama também acompanha as armações de Carolina, que tenta impedir o romance entre a protagonista e o jovem.

Globo aposta em continuações

A emissora confirmou recentemente “Avenida Brasil 2”, continuação do fenômeno escrito por João Emanuel Carneiro. A nova novela está prevista para estrear em janeiro de 2027 e mostrará os personagens da trama original 14 anos após os acontecimentos da primeira história. Carminha, interpretada por Adriana Esteves, voltará a ocupar um papel central na narrativa.

Reprodução/Internet Avenida Brasil

O movimento também foi colocado em prática com “Êta Mundo Melhor!”, continuação de “Êta Mundo Bom!”, exibida originalmente em 2016. A nova produção estreou em junho de 2025 e trouxe de volta personagens conhecidos, como Candinho, vivido novamente por Sergio Guizé, além de introduzir novos nomes à história.



