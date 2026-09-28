Reprodução Instagram Chico Buarque descobre ameaça de morte na internet e toma atitude





Chico Buarque, de 82 anos, acionou a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na internet. A defesa do cantor apresentou uma notícia-crime e solicitou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e responsabilizar o autor da mensagem.

O comentário foi publicado na área destinada às manifestações de leitores de um jornal de São Paulo. Na mensagem, o internauta escreveu: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a publicação estava relacionada a uma reportagem sobre o posicionamento político de Chico e sua participação em atos de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A notícia-crime foi apresentada pela advogada Maíra Fernandes, que solicita a abertura de um inquérito para identificar e responsabilizar o responsável pela publicação. Segundo informações divulgadas posteriormente, a defesa também é representada pelo advogado João Vicente Tinoco. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.

“Um indivíduo valeu-se de espaço público para comentários de um dos jornais de maior circulação do país para declarar que 'adoraria abreviar a vida' de um homem de 82 anos, em razão de suas posições políticas”, afirmou Tinoco, segundo informações divulgadas sobre o caso.

Autor seria médico

Uma das atualizações do episódio é que, de acordo com a defesa, o homem apontado como responsável pelo comentário já teria sido identificado. Ele seria um médico com registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG).

O nome do profissional não foi divulgado publicamente. A investigação deverá apurar a autoria da publicação e as circunstâncias em que a ameaça foi feita, além de avaliar eventual responsabilidade criminal pelo conteúdo.

Comentário foi retirado do ar

O jornal responsável pelo espaço de comentários retirou a mensagem após considerar que o conteúdo violava as regras de participação do site. A remoção não impediu, porém, que a defesa de Chico levasse o caso às autoridades para solicitar a investigação.

Até o momento, não há informações sobre qualquer desdobramento da ameaça fora da internet ou sobre uma eventual abordagem pessoal ao cantor.

Reprodução Instagram Chico Buarque





Chico participou de atos políticos

O episódio ocorre em meio à participação recente de Chico Buarque em atividades de apoio a Lula. O cantor, que se declara de esquerda, esteve nas últimas semanas em atos políticos ao lado de outros artistas.

Na última semana, ele participou de um evento na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, que também reuniu nomes como Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho e Marieta Severo. A atividade contou com manifestações de apoio à candidatura de Lula nas eleições de 2026.

O iG procurou a equipe de Chico Buarque para obter mais informações sobre o caso e eventuais medidas adotadas pelo artista.



