Reprodução/Globonews Marina Ruy Barbosa revela por que não raspou cabelo em novela da Globo.

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, veio a público esclarecer uma das maiores polêmicas da carreira. Nesta segunda-feira (31), a atriz abriu o jogo e revelou a razão pela qual não raspou a cabeça para viver a personagem Nicole, de "Viver à Vida", novela de Walcyr Carrasco.

Leia mais: Marina Ruy Barbosa aposta em coque clássico para Festival

Em entrevista ao "POD I", podcast apresentado pela jornalista Andreia Sadi, Marina contou que tinha 17 anos quando foi convidada para atuar na novela e que a proposta inicialmente apresentada tinha um propósito que ia além do entretenimento.

"A história até da novela do Walcyr Carrasco, que tinha essa questão de raspar ou não a cabeça. Eu tinha 17 anos, e quando a gente tá numa obra aberta, a gente sabe que tudo pode mudar", começou.

Segundo a artista, com o caminhar da trama, o destino da personagem começou a mudar, o que impactou sua decisão de não seguir em frente com a mudança no visual. "Mas quando me chamaram pra fazer a novela, ia ser uma coisa. De repente, acho que não tem problema eu falar isso, eu vou abrir meu coração… De repente, as coisas foram mudando e foram indo pra um outro caminho", afirmou.

"Se fosse algo que realmente tivesse uma importância, que além do entretenimento, tivesse uma mensagem de trazer informação sobre prevenção, que tivesse uma campanha social envolvida, eu acho que faria todo o sentido. E tudo bem. Só que as coisas foram indo pra outro lugar", completou.

Marina também comentou as críticas que recebeu na época por não raspar o cabelo. Segundo a ruiva, na ocasião, sua capacidade como atriz chegou a ser questionada. "E virou ao redor assim, virou uma coisa de: 'a Marina não é uma atriz de verdade porque ela não raspou a cabeça para a personagem, não raspou o cabelo'. Só que, assim, tudo depende, tudo é muito relativo", disse.

Por fim, a atriz revelou que a decisão foi tomada em conjunto com a Globo, e que juntos concluíram que a transformação não teria o propósito previsto inicialmente. "Conversando também com a própria Globo, a gente viu que não fazia sentido, que ia ser uma coisa muito pontual e que não ia ter embasamento suficiente também de tudo isso que era previsto, de ação social, conscientização, e que ia ficar mais só pelo entretenimento”, concluiu.





Marina Ruy Barbosa revela fala polêmica de ex-marido sobre seu sucesso

Durante o bate-papo com a jornalista, Marina ainda abriu o jogo sobre a pressão imposta pela sociedade para que mulheres sejam mães. A atriz revelou que sonha em formar uma família, no entanto, decidiu adiar a maternidade para priorizar a carreira.

Ao recordar esse momento de sua vida, Marina falou de um momento em que precisou falar sobre o tema com seu ex-companheiro, que reagiu de forma negativa.

"[Estava] tentando explicar que naquele momento eu não queria ser mãe, porque eu ainda me achava muito nova, e eu achava que ainda não era a hora. Conversei com a pessoa. 'Você tem que entender que eu estou no auge da minha vida, tenho que correr atrás dos meus sonhos. Preciso que você entenda que esse momento da maternidade vai chegar. Daqui a pouco'. E aí eu escutei uma coisa muito decisiva. Ele falou: 'Mas desde que eu te conheci, você está no auge. Eu achei que, com essa idade, o seu auge já teria passado'", relembrou.





Na sequência, sem citar nomes, Marina questiona a atitude do ex-parceiro: "Essa pessoa que está comigo está esperando meu momento de queda? Não quer me ver crescer, me realizar?".

A atriz ainda recordou uma frase dita pelo ex- ao questioná-lo sobre nunca elogiá-la. "A resposta foi: 'Ah, você já tem elogio demais'. Os elogios superficiais não vão me preencher. É a pessoa que conhece a Marina CPF, que dorme junto, que acorda junto", disse.

"Não posso ter um homem que comece a se incomodar com o meu sucesso", concluiu Marina.