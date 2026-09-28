Reproduçao TV Globo Globo altera horários de “Quem Ama Cuida” e cancela capítulo





A TV Globo promoveu mudanças na programação da próxima semana por causa do debate entre candidatos à Presidência da República, marcado para quinta-feira (1º de outubro). Com o encontro previsto para ir ao ar das 21h30 à 0h40, a emissora não exibirá o capítulo de “Quem Ama Cuida” na data. O “Jornal Nacional” também será antecipado e começará às 20h55, enquanto o “Jornal da Globo” será exibido após o debate.

Até o momento, a Globo convidou quatro candidatos para participar do debate: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Renan Santos (Missão) e outros presidenciáveis ficaram fora da formação inicial. A emissora, porém, informou que poderá convocar substitutos caso algum dos convidados não participe do encontro.

Com a alteração, “Quem Ama Cuida” terá cinco capítulos exibidos entre segunda-feira (28 de setembro) e sexta-feira (2 de outubro), retornando à programação normal após a interrupção.

Veja os horários de “Quem Ama Cuida” nesta semana:

Segunda-feira (28): 21h45

Terça-feira (29): 21h30

Quarta-feira (30): 21h45

Quinta-feira (1º): não será exibida

Sexta-feira (2): 21h20

Reproduçao TV Globo Quem Ama Cuida





Resumo do capítulo desta segunda-feira (28)

No capítulo desta segunda, Pilar (Isabel Teixeira) pede a Tom (Allan Souza Lima) que descubra como Adriana (Leticia Colin) conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses (Alexandre Borges) na joalheria. As duas se enfrentam, enquanto Laurentino (Alan Rocha) demonstra preocupação com as atitudes de Mirtes (MC Carol) em relação a Nancy (Jeniffer Nascimento).

Elenice (Mariana Nunes) descobre por Elisa (Isabela Garcia) que Adriana recebeu uma herança de Arthur (Antonio Fagundes) e revela a informação a Tom quando é confrontada. Pilar também pede a Ademir (Dan Stulbach) que anule a doação feita pelo irmão a Adriana. Iuri (José Loreto) descobre que Andréa (Duda Almeida) está morando de favor no apartamento de uma amiga e conta a novidade a Pilar.

Nancy sai em defesa de Adriana diante das acusações feitas por Silvana (Belize Pombal). Enquanto isso, Pedro (Chay Suede) avisa Adriana que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal, deixando os dois comemorando a decisão. No fim do capítulo, Heitor (Renato Góes) vê uma foto de Adriana em uma matéria.



