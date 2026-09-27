Reprodução/SBT Xuxa Meneghel manda recado para Gabi Cabrini e Cartolano

A apresentadora Xuxa Meneghel mandou um recado para o SBT durante a atração vespertina de sábado (26), o "Sessão +SBT Show". Na mensagem, ela agradeceu o carinho e respeito da emissora por sua trajetória e ainda comentou sobre a cobertura que o programa fez da sua turnê "O Último Voo da Nave" em Curitiba.

"Eu quero agradecer o carinho e também o respeito pela minha história. Sei que vocês estão aqui em Curitiba e vão fazer uma matéria linda, como sempre fizeram, com tanto respeito à minha história", disse a mãe de Sasha.

O canal da família Abravanel chegou a selecionar dez fãs sem ingressos que estavam na porta do estádio e entregou um envelope para cada um. Apenas um tinha o bilhete ganhador, duas entradas VIP para o show.





O programa ainda exibiu uma edição do Gugu na Minha Casa, em que o eterno comandante do Domingo Legal visitou a mansão da Rainha dos Baixinhos.

"Quero agradecer a essa casa que me abraça e me acarinha tanto por tanto tempo. Eu estava esperando esses dias, contando. Eu estava pensando: "Será que eles vão curtir?'. Eu estava contando os minutos, os segundos. Agora, com a força de vocês, eu tenho certeza de que vai ser lindo", disse.

O Último Voo da Nave

Reprodução/TV Globo Apresentadora Xuxa Meneghel





É a décima nona turnê da apresentadora Xuxa Meneghel. Anunciado em 2025, o show celebra a trajetória artística da apresentadora e reúne diversas fases de sua carreira, marcando uma despedida oficial dos palcos. Xuxa foi um dos principais nomes da televisão brasileira nas décadas de 1980 e 1990.

A turnê "O Último Voo da Nave" marca o retorno da apresentadora aos palcos, além de celebrar sua trajetória artística. A produção foi criada com o objetivo de revisitar a carreira de Xuxa por meio de um grande espetáculo, com recursos tecnológicos, efeitos visuais e coreografias.

Após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, Xuxa comentou sobre a polêmica envolvendo o figurino, que deixou a virilha à mostra enquanto apresentava seus maiores hits. Ela também disse que tentou ajustar a roupa para que não ficasse tão cavada, mas afirmou que os figurinos são inspirados nas décadas de 1980 e 1990.