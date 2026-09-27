Reprodução/Instagram/@oficialdricamoraes Atriz Drica Moraes

A atriz Drica Moraes virou alvo de uma polêmica nas redes sociais no último sábado (26). A artista se mostrou bastante incomodada e irritada com um barulho provocado por uma escola, que fica próxima à sua residência, na Gávea, no Rio de Janeiro.

"Hoje é sábado, 9h da manhã, estou na frente do Colégio Teresiano, uma escola que produz som inadmissível, de segunda a sexta-feira, de 8h da manhã às 4h da tarde", disse a famosa sobre o assunto.

Bastante revoltada, ela, que fez tramas de sucesso como Xica da Silva, Chocolate com Pimenta e Verdades Secretas, postou um desabafo nos stories de seu Instagram, no entanto, apagou pouco tempo depois.

A artista ressalta que está com COVID e que estava escutando um forte barulho: "Hoje eu tô com COVID, tô saindo de casa porque já ouvi microfone, caixa de som e não tem ninguém da escola responsável para responder, ninguém da secretaria, tem um funcionário na porta que não pode falar pela escola", detonou.

A famosa ainda afirmou que o sim produzido pelos alunos incomoda a toda a vizinhança e que vai falar sobre o assunto nas redes: "E é um barulho com decibéis inacreditáveis, vuvuzelas, caixas de som. Eu vou começar a postar esses absurdos que acontecem aqui na escola", cravou.

Trajetória

Drica Moraes participou de produções de destaque, como a novela Ti Ti Ti, de 2011, Império em 2014, Verdades Secretas de 2015 e a série médica Sob Pressão, iniciada em 2019, incluindo o especial Plantão Covid.

Em 2010, Drica foi diagnosticada com leucemia, o que a afastou temporariamente dos trabalhos e, após tratamento intenso, ela retomou a carreira em 2011, voltando gradualmente à televisão, cinema e teatro.

Em trabalhos mais recentes, a atriz participou de títulos como Travessia, em 2022, Os Outros em 2023 e Volta por Cima, em 2024.

Já no cinema, Drica trabalhou em produções marcantes como Bruna Surfistinha, de 2011, Getúlio, de 2014, Rasga Coração de 2018, As Verdades de 2022 e Pérola de 2023.

No final de 2025, a atriz estava em cartaz no teatro com a montagem Férias, com direção de Enrique Diaz e Débora Lamm.



