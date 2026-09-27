Reprodução/TV Globo Antonio Fagundes relembra novela

Antonio Fagundes contou que tomou uma atitude e deu uma única condição para aceitar o papel de José Inocêncio em Renascer (1993). O artista contou o fato durante uma participação no Caldeirão com Mion do último sábado (26), ao relembrar seus personagens de sucesso na TV.

Fagundes, na ocasião, estava em cartaz com a peça Macbeth quando recebeu uma visita do autor Benedito Ruy Barbosa (1931-2026). Depois do espetáculo, o escritor convidou o artista para jantar e comentou sobre a história da nova trama.

Ao escutar toda a história do folhetim, Antonio Fagundes topou viver o protagonista, mas escalou uma condição: "Eu faço essa novela se você me prometer que você vai manter isso daí. Porque a novela muda, né?", disse.

De acordo com Fagundes, o novelista cravou que não mudaria nada da trama rural. "Ele falou: 'Não tenho o menor problema, vou manter sim'. E manteve. É uma das cenas mais bonitas, que é a morte do José Inocêncio na novela", disse.





O Rei do Gado

Reprodução/TV Cultura Ator Antonio Fagundes





O famoso, que conta com mais de 120 personagens, 60 peças no teatro e 50 filmes no currículo, está celebrando 60 anos de carreira. Além do personagem em Renascer (1993), ele comentou o fenômeno de O Rei do Gado (1996).

Na trama de Benedito Ruy Barbosa, ele viveu o poderoso fazendeiro Bruno Mezenga. Além de interpretar Bruno Mezenga, ele também viveu Antônio, seu pai. Ele relembrou que sofreu algumas críticas na trama.

"Entre a primeira fase e a segunda, teve uma semana de separação. Pensando nisso, envelheci um pouco na primeira fase para fazer uma mudança física substancial. Mas o mais importante era a prosódia do personagem; isso me deu um trabalho, foi uma loucura. As pessoas odiaram, reclamaram muito, diziam que eu tinha um ovo na boca (risos). E hoje em dia é a marca registrada do personagem", soltou.

No entanto, ele afirmou que isso não o afetou: "Não afetou a mim, mas afetou todo mundo. As pessoas chegaram a me chamar para tirar o sotaque, mas banquei. Falei que, para tirar, era só matar o personagem. Segurei até o fim. Valeu a pena. A novela continua fazendo sucesso até hoje."