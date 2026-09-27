Reprodução/Instagram/@kakadiniz Empresário Kaká Diniz perde mais de 17 kg

O empresário Kaká Diniz, de 41 anos, esposo da cantora sertaneja Simone Mendes, de 42, postou uma foto de seu antes e depois com seus seguidores no último sábado (26). Ele comemorou a perda de 17,5 quilos e surpreendeu os fãs com a mudança radical.

De acordo com o famoso, há cinco meses ele pesava 88 kg e passava por alguns problemas de saúde, como colesterol alto e outras taxas ruins: "Estava negligenciando justamente quem precisava estar saudável para viver tudo isso. Até que uma chave virou", disse.

Kaká relatou que passou por uma mudança forte em sua rotina, eliminando 99% do açúcar, treinando pesado todos os dias e com horas de sono em dia, além de uma nova alimentação: "Parei de negociar com hábitos que estavam me fazendo mal. Cinco meses depois, o espelho mostra uma transformação física. Mas a maior mudança aconteceu na minha cabeça. Hoje eu entendo que não adianta construir um império se você não tiver saúde para desfrutar dele", frisou.

Reprodução/Instagram/@kakadiniz Kaká Diniz posta evolução





Diniz reforça que todo esse esforço é para garantir um futuro com boa saúde: "Por isso, cada treino, cada refeição e cada noite bem dormida deixaram de ser apenas sobre estética. São investimentos no homem que eu quero ser daqui a 40 anos", soltou o empresário sobre o assunto.





Ele ainda enfatiza que todo esse processo não está sendo fácil, mas que o movimento é um ato de amor por sua família.

"Não só quero, apenas viver mais. Quero viver melhor durante todo o tempo que Deus me permitir viver. Porque cuidar de mim também é uma forma de amar e cuidar da minha família. Foi fácil? NÃO! Ninguém falou que seria fácil, mas era necessário… E aquilo que eu mais odiava, hoje não consigo mais viver sem", finalizou.

Quem é Kaká Diniz?

É um empresário, palestrante e piloto de avião do Brasil, conhecido por ser marido da cantora sertaneja Simone Mendes. É natural do Ceará e casado com a artista desde março de 2013.

O casal tem dois filhos, Henry e Zaya. Ele conta com milhares de seguidores nas suas redes sociais, em que costuma postar rotina familiar, reflexões e dicas do meio empresarial.