Reprodução das Redes Sociais Xuxa, Andréa Sorvetão e Conrado

A relação de amizade entre Xuxa Meneghel e Andréa Sorvetão não existe mais e ganhou um novo capítulo nos tribunais. Recentemente, a apresentadora entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro para cobrar uma dívida relacionada ao apartamento que havia cedido para a ex-paquita morar com a família. As informações foram dadas pela coluna do jornalista Alcelmo Góis, d'O Globo.

De acordo com as informações do processo, o imóvel está localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital carioca e foi disponibilizado por meio de um contrato de comodato assinado em janeiro de 2020, com duração prevista de 48 meses.

O acordo dizia que Andréa Sorvetão deveria assumir os custos relacionados à propriedade durante o perído em que ocupasse o aoartamento. Os gastos incluíam condomínio, IPTU, Taxa de Incêndio, contas de luz e gás. No entanto, a ação afirma que a ex-paquita deixou o imóvel em abril de 2021 sem quitar todas as contas.

Ainda, segundo o processo, com a atualização do valores, as dívidas chegam a R$ 26 mil. A cobrança acontece anos depois do encerramento da convivência entra as duas, marcada por forte declarações públicas e divergências que ultrapassam a parceria profissional.

Ex-paquita critica Xuxa

O distanciamento e a tensão entre as duas aumentou ainda mais depois que Andréa Sorvetão fezx comentários sobre o figurino de Xuxa na estreia da turnê, O Último Voo da Nave, em São Paulo. Durante uma entrevista dada ao canal do influenciador Paulo Matias, Andréa Sorvetão teceu avaliações sobre o figurino de Xuxa dizendo que a roupa escolhida para o show teria passado da medida:

"Eu achei que passou do limite. A Xuxa sempre teve um corpo muito bonito. Tem gente achando que foi de propósito, eu achei que foi um equívoco", afirmou a ex-paquita.

Andréa ainda declarou: "Ela veste o que ela quiser, o que ela se sentir bem, Mas não era um show de funk, né? Que, geralmente, usa essas coisas mais cavadas. Eu não usaria."

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel





Na mesma época dos comentários sobre as roupas usadas durante o show, Xuxa, sem mencionar diretamente a ex-colega, respo0ndeu nas redes sociais: "NADA é melhor ou maior que o amor de verdade" e também ironizou as críticas ao escrever "Da nave" ao brincar com um possível trocadilho.

Como a relação acabou

O rompimento entre as duas aconteceu em 2021, depois de mais de 30 anos de convivência. A relação se desgastou após Andréa Sorvetão e Conrado se assumirem como um "casal hétero, tradicional e cristão". Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, Xuxa afirmou que não se afastava de antigas paquitas por questões partidárias, mas foi clara quanto a homofobia:

"Não. Eu só deixo de falar com paquita se é homofóbica. Para mim, eu não suporto isso. Homofobia não dá para mim." afirmou, Xuxa.

Sorvetão, que não participou da turnê da Xuxa em São Paulo disse que o conflito entre as duas tem uma motivação política e negou que ela e o marido sejam homofóbicos:

"O seu desentendimento comigo é político sim.", afirmou Andréa.

Ela lembrou que foi cortada do show mesmo tendo autorizado o uso de sua imagem. Além disso, Andréa também insinuou, em um vídeo nas redes sociais que entre as paquitas que Xuxa deu preferência pode ter uma integrante do grupo realmente homofóbica.

