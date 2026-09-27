O canal de notícias, o SBT News, registrou uma cena inusitada durante o telejornal News Sábado. A transmissão ao vivo mostrou a jornalista Basília Rodrigues tomando um suco de caixinha na atração. O fato aconteceu na terceira edição da atração, às 16h52.
Lívia Zanolini, enquanto comandava o programa e lia todas as informações no estúdio, passou por um momento diferente. O telão mostrava imagens de um ônibus tombado. O letreiro exibia o seguinte no GC: "Tragédia na Chapada Diamantina, na Bahia".
Logo depois, a jornalista chamou o repórter que estava no local do acidente: "Vamos até lá para falar com o Marcos Henrique, que tem informações ao vivo para nós sobre a situação", cravou. Então, a imagem do estúdio foi direto para a câmera da jornalista Basília Rodrigues.
Direto da capital federal, Basília estava sentada com uma estante de livros atrás. No entanto, o que chamou atenção foi o fato de a jornalista estar tomando um suco de caixinha de maçã. A exibição da cena durou alguns segundos na tela do SBT.
Ao retornar a imagem de volta para o estúdio, a apresentadora justificou a aparição de Basília fora de contexto:"Daqui a pouco a Basília volta para nós comentarmos outros assuntos", pontuou.
Rapidamente, Lívia voltou a chamar o repórter para a ocorrência na Bahia. Então, a imagem ficou dividida entre a âncora e o correspondente Marcos Henrique. A apresentadora, então, pontuou: "O Marcos que vai chegar agora, o Marcos Henrique, que desde ontem à noite está acompanhando esse", disse.
Quem é Basília Rodrigues?
Basilia dos Santos Rodrigues da Silva é uma apresentadora e jornalista. Desde o início de sua carreira, destacou-se na cobertura sobre o judiciário e polícia, trazendo informações sobre os principais fatos do Brasil, como cobertura de eleições policiais, julgamento do mensalão, o impeachment de Dilma Rousseff e Operação Lava Jato.
Passou por veículos como Globonews, CNN Brasil e Rádio CBN e, atualmente, é analista de política e apresentadora do SBT News em Brasília. Foi vencedora do Prêmio Glória Maria de Jornalismo (2026), concedido pela Câmara dos Deputados.