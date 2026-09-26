Reprodução/Internet Emmy Internacional 2026 indicou cinco produções exibidas pela Globo

O Emmy Internacional 2026 indicou cinco produções da Globo, entre elas Garota do Momento (2024) e o episódio Feminicídio, do Profissão Repórter. A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou os concorrentes, em Nova York. A emissora também disputa categorias com trabalhos do Fantástico e outros projetos jornalísticos. Os vencedores serão conhecidos em 23 de novembro, durante a cerimônia de premiação realizada na cidade norte-americana.

disputa a categoria de telenovela, enquanto Feminicídio aparece entre os indicados em atualidades. A relação da Globo também reúne Fantástico: Isolados na Amazônia, na categoria notícias, Jornada da Vida: Rio Mekong, em série de curta duração, e Terceirão, em infantil, na divisão factual e entretenimento. Autora de Garota do Momento, Alessandra Poggi destacou o tema abordado pela novela das seis e a proposta de retratar questões sociais por meio da protagonista.

"Garota do Momento fez história por apresentar um recorte de um tema pouco abordado com protagonismo numa novela", disse a autora. "A ideia era mostrar um Brasil que poderia ter sido e provocar uma reflexão: que país seríamos hoje se setenta anos atrás tivéssemos vencido tantos preconceitos?", declarou.

Novela enfrenta produções da Turquia e Espanha

Segundo a, Garota do Momento foi a novela mais comentada da década na faixa das seis. A história acompanha Beatriz, interpretada por Duda Santos, que deixa Petrópolis para procurar a mãe, Clarice, personagem de Carol Castro, no Rio de Janeiro dos anos 1950. Ao chegar à então capital brasileira, a jovem descobre mentiras relacionadas à própria história e inicia uma luta para recuperar sua identidade e seu espaço dentro da família.

Na categoria de telenovela, Garota do Momento enfrentará três produções estrangeiras. A lista de concorrentes traz Uzak Şehir, da Turquia, Valle Salvaje, da Espanha, e Leyla, também produzida na Turquia. Esta última é uma adaptação de Avenida Brasil (2012), novela brasileira. As outras indicações da emissora destacadas no anúncio estão ligadas ao jornalismo.

Ricardo Villela, diretor de Jornalismo da Globo, comentou o reconhecimento concedido pela Academia às quatro produções e relacionou as nomeações ao trabalho de reportagem realizado pela empresa. "As quatro são uma demonstração do vigor do investimento da Globo em jornalismo. Vivemos uma época em que a desinformação circula com velocidade e alcance sem precedentes. A Academia reconheceu o valor de reportagens construídas com apuração em primeira mão, repórter em campo gastando sola de sapato e o compromisso de trazer a verdade dos fatos no melhor dos nossos esforços", contou.

Além das produções da Globo, o Brasil recebeu indicações por trabalhos feitos para outras empresas. A quinta temporada de Irmão do Jorel foi selecionada na categoria infantil de animação. A produção é do Cartoon Network. Baila, Vini, realizado pela Conspiração para a Netflix, concorre em documentário esportivo. Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da Morena Filmes para a HBO Max, aparece entre os concorrentes na categoria destinada a telefilme e minissérie. A lista também tem Passinho Foda: O corre por trás da dança, produção da Red Bull Media House e Capuri selecionada na categoria programa de artes.