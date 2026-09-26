TV Camara Rico Melquíades durante CPI das bets

Nesta sexta-feira (25), o presidente Lula assinou uma medida provisória que proíbe casas de apostas, conhecidas nacionalmente como bets, de oferecer apostas e fazer qualquer tipo de propaganda para os serviços até dia 05/10. A decisão, anunciada pelo presidente em cerimônia, compõe esforços do governo federal diante do grande endividamento de parte da população devido a casa de apostas, e foi criticado por times de futebol e influenciadores que são patrocinados por essas empresas. Uma dessas figuras da internet é Rico Melquiades, vencedor da edição de 2021 de A Fazenda.

Divulgação na internet e CPI das bets

O influenciador se tornou um dos principais nomes do envolvimento com casas de apostas quando foi chamado para testemunhar na CPI das bets no Senado em maio de 2025. Durante a investigação, foi revelado que Rico assinou um acordo com o Ministério Público de Alagoas que evitava processos penais relacionados à ilegalidade de divulgação de jogos de apostas.



Com o anúncio da proibição das bets em território brasileiro, o influencer fez diversos posts no seu instagram debochando da medida, pedindo ajuda para a atriz Luana Piovani de lugares para morar em Portugal. Fazendo piadas com influenciadores que ficariam sem dinheiro sem o patrocínio das casas de aposta:

“Um conselho para as blogueiras mulheres, tirem o mega hair que é caro, eu já cortei o meu baixinho que shampoo também tá caro”, afirmou no Instagram.

“Próximo mês eu não serei mais um cidadão brasileiro. Eu estou indo morar fora do Brasil, eu estou indo morar na Europa. [...] Não vou mais residir no Brasil, eu vou morar na Europa, em Portugal”, afirmou Rico.



A série de publicações irônicas aparece em conjunto ao anúncio de saída do Brasil, que acontecerá em outubro. No vídeo, Rico afirma que deixará de ser um “cidadão brasileiro” e irá morar na Europa, mas que continuará a produzir conteúdos para suas redes sociais.

Reprodução/Instagram/ricoof Rico Melquíades anuncia mudança para Portugal





Rico também publicou uma mensagem que disse ter enviado à atriz Luana Piovani, que mora em Portugal. “Oi, Lulu, quero pedir desculpas pelos últimos acontecimentos. Você pode me indicar alguns lugares para eu morar em Portugal?”, escreveu.



Além de Rico Melquiades, Davi Brito, vencedor do BBB24, também se posicionou contra a proibição das bets afirmando que a medida não proibirá os brasileiros de apostarem ilegalmente. A nova legislação determina que os sites saiam do ar até o dia 6 de outubro, e que os apostadores retirem os valores dos sites até as 23h59 do dia anterior. A medida provisória reitera os danos que o vício em jogos de aposta podem causar à saúde mental e financeira dos brasileiros, e toma as divulgações e patrocínios como uma das principais causas do crescimento das plataformas no país.