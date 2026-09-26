Reprodução/SBT/Instagram Marcão do Povo é repreendido pelo SBT após atitude durante cobertura da morte do cantor Rick.





Marcão do Povo teve um ato surpreendente em seu programa e acabou sendo repreendido pela emissora de Silvio Santos.

Antes de encontrarem as vítimas do acidente, Marcão telefonou diretamente para o celular de Rick para saber se ele atenderia.

Rick poderia estar vivo e em uma situação, sabe-se lá, como.

Isto é jornalismo, sim, porque, se Rick tivesse atendido, teria sido um ato de grande Ibope.

Aliás, o que mais o SBT precisa é de Ibope. E Rick não atendeu.

Por esse ato de jornalismo, de ir atrás da notícia e tentar descobrir as coisas, Marcão recebeu uma reprimenda da diretoria de jornalismo do SBT.

Mas, por favor, me contem: quem lá dentro entende de jornalismo na diretoria para dar essa reprimenda em Marcão?

O famoso diretor de jornalismo? O marido da Patrícia Abravanel, que criou o SBT News? A presidenta do SBT, Daniela?

Apenas me digam quem entende de jornalismo na diretoria.

Marcão fez o primário em jornalismo, que é ir atrás da notícia.

Ninguém sabia, até aquele momento, que todos haviam morrido.

Então, Marcão foi criticado por fazer o trabalho dele.

Em uma TV aberta onde ninguém sabe fazer a lição de casa, que é ter Ibope.

Uma emissora de TV aberta geradora de conteúdo tem a obrigação de ter Ibope.

Reprodução/Internet Marcão do Povo

Se não tiver Ibope, para que serve?

Aliás, o SBT é pródigo em ficar divulgando que tem Ibope neste ou naquele horário, mas continua abaixo da TV Record na média do mês e vai continuar assim enquanto a presidenta Daniela Beyruti não souber o que fazer.

A Daniela tem uma emissora que tem Ibope abaixo da TV Record e, em todas as fotos divulgadas, ela está rindo.

Mas, por favor, me contem: do que ela está rindo?