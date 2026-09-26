Reprodução/Internet Globo proibiu piadas e ataques contra rivais no próximo Upfront

A Globo proibiu piadas e ataques contra emissoras concorrentes durante seu próximo Upfront, evento voltado ao mercado publicitário marcado para 14 de outubro, em São Paulo. A ordem veio após declarações da edição de 2025 causarem repercussão negativa. A direção quer que as novas atrações apresentadas ao mercado ganhem destaque, sem que eventuais polêmicas desviem a atenção da programação.

As comparações de audiência continuarão liberadas, já que os resultados ajudam nas negociações comerciais. A, porém, pediu mais cautela aos participantes. No encontro do ano passado, falas de William Bonner, Fabio Porchat e integrantes do Chef de Alto Nível foram interpretadas como deboche contra produções de outras emissoras. A Band apresentou os principais protestos. A informação é da Folha de S.Paulo.

Chef de Alto Nível também provocou reação

O ex-apresentador do Jornal Nacional fez uma das declarações ao abordar o retorno da Fórmula 1 à Globo em 2026. "Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu dae, né?", disse. Mais tarde, Sabrina Sato afirmou: "Falamos muita coisa sobre o Globoplay". Porchat respondeu: "Pô, Sabrina, você queria que a gente falasse do quê? Da Band?".

A chef Renata Vanzetto também citou uma produção rival ao apresentar a segunda temporada do Chef de Alto Nível ao lado de Ana Maria Braga. "Para vocês terem uma proporção, um episódio do Chef de Alto Nível deu mais audiência que todas as temporadas do MasterChef juntas", disse. Após a repercussão, Vanzetto pediu desculpas publicamente aos fãs do reality culinário da Band.

"Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade, e foi assim que falamos do MasterChef", escreveu. "Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos. Tenho amigos ali, entre jurados e participantes", destacou.

A jurada da Globo afirmou ter ficado abalada com a repercussão e garantiu que não teve a intenção de desmerecer ninguém. "Se tem uma coisa que não faço, é desdenhar de nada nem de ninguém, não sou essa pessoa. Fica aqui o meu pedido de desculpas e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui pra frente", completou.

O caso também levou Paulo Marinho, presidente da Globo, a procurar diretores da Band para pedir desculpas pelas declarações. Neste ano, a emissora pretende concentrar o Upfront na apresentação de seus projetos para 2027. Entre as novidades previstas para o encontro está a divulgação das primeiras imagens de Avenida Brasil 2, tratada como a principal aposta da empresa para o próximo ano.