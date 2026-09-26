Reprodução/TV Globo Xuxa e Eliana

A TV Globo vai apostar numa dobradinha entre Eliana e Xuxa Meneghel para o último domingo de 2026. O canal vai apresentar, em 27 de dezembro, o show "O Último Voo da Nave" no Maracanã, no Rio de Janeiro, após o "Em Família com Eliana".

O super show ocorrerá dia 20 de dezembro e contará com transmissão ao vivo no Multishow e Globoplay. Na TV aberta, o público irá ver uma junção dos melhores momentos da atração, que já impactou milhares de pessoas.

Eliana e Xuxa já tiveram muitos momentos juntas na TV Globo, o que causou muita repercussão, já que ambas foram grandes estrelas do mundo infantil. Um dos mais comentados foi a junção de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança de 2023. Elas também foram até escaladas para comandar a atração beneficente em 2025.





Os ingressos para ver o show no Maracanã estão esgotados, com uma expectativa de 60 mil pessoas acompanhando. A eterna Rainha dos Baixinhos já fez duas apresentações com lotação máxima, em São Paulo, em julho.

Xuxa em turnê

Reprodução/Instagram Eliana prestigiou show de Xuxa em São Paulo.





É a décima nona turnê da apresentadora Xuxa Meneghel. Anunciado em 2025, o show celebra a trajetória artística da apresentadora e reúne diversas fases de sua carreira, marcando uma despedida oficial dos palcos. Xuxa foi um dos principais nomes da televisão brasileira nas décadas de 1980 e 1990.

A turnê "O Último Voo da Nave" marca o retorno da apresentadora aos palcos, além de celebrar sua trajetória artística. A produção foi criada com o objetivo de revisitar a carreira de Xuxa por meio de um grande espetáculo, com recursos tecnológicos, efeitos visuais e coreografias.

Últimas polêmicas

Reprodução/TV Globo Apresentadora Xuxa Meneghel





Após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, Xuxa comentou sobre a polêmica envolvendo o figurino, que deixou a virilha à mostra enquanto apresentava seus maiores hits. Ela também disse que tentou ajustar a roupa para que não ficasse tão cavada, mas afirmou que os figurinos são inspirados nas décadas de 1980 e 1990.

"Estou com duas meias hoje. No segundo, eu coloquei duas meias para ficar bem. Na realidade, inclusive, eu tenho isso gravado: eu provando as roupas, eu querendo que não ficasse muito cavado. Mas as roupas dos anos 80 e 90 eram muito cavadas. E eu falava: 'Vou aumentar dois dedinhos aqui, dois aqui, dois ali'. Errei ali, entendeu? Teve intervalo e fui ao banheiro. Aí não botei direito as coisas, foi para dentro e me ferrei", disse.