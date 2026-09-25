Reprodução/TV Brasil Fátima Bernardes diz que está aberta a voltar à TV: “Projeto que me encantasse”





Fátima Bernardes, de 64 anos, revelou que ainda não recebeu propostas concretas de outras emissoras desde que deixou a TV Globo. A apresentadora contou que chegou a ser sondada, mas nenhuma negociação avançou até o momento.

“Não recebi. Proposta, não”, afirmou Fátima. Apesar de não ter um convite formal para retornar à televisão, ela não descarta a possibilidade de voltar ao vídeo no futuro. Para a apresentadora, o mais importante seria encontrar um projeto que realmente despertasse seu interesse, independentemente da emissora.

“Eu acho que eu voltaria para um projeto que me encantasse”, declarou. Fátima também admitiu que não consegue estabelecer uma previsão para esse retorno. “E as pessoas perguntam, quando você volta? Eu não tenho essa possibilidade de responder a essa pergunta.”

A apresentadora ainda explicou que pode tanto receber uma proposta quanto apresentar uma ideia própria para alguma emissora. “Se um dia eu receber alguma proposta, ou eu tiver uma ideia, encaminhar e alguém se interessar, eu voltaria [à TV]. Caso contrário, eu acho que eu estou aprendendo muito com o que eu estou fazendo. E estou feliz!”, disse ela, ao F5.

Fátima comanda podcast ao lado da filha

Enquanto não retorna à televisão, Fátima tem se dedicado ao podcast "Cá Entre Nós", que apresenta ao lado da filha, Beatriz. A produção entrou em uma nova temporada com entrevistas que exploram diferentes perspectivas sobre sucesso.

Reprodução/Youtube William Bonner, Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer no videocast "Cá Entre Nós"





Entre os convidados está William Bonner, ex-marido da apresentadora, que participou do primeiro episódio da segunda temporada. Juliette também está entre os nomes entrevistados na nova fase do programa.

“A gente fez entrevistas muito legais, a do William já está no ar, e essa semana vem a da Juliette, que está muito especial. A gente procurou abordar diversos tipos de sucesso”, contou Fátima.



