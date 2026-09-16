Reprodução/SBT Tiago Leifert comanda o The Voice Brasil





O SBT anunciou uma mudança nos planos para a estreia do The Voice Brasil: a atração será exibida aos domingos, às 18h. A alteração parte de uma estratégia da emissora para testar seu contratado, Tiago Leifert, na guerra dominical.

A audiência da emissora aos domingos tem sido seu grande pilar. Atrações como Domingo Legal, com Celso Portiolli, e Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, vêm conquistando o Brasil, garantindo o segundo lugar e chegando até a liderar.

No entanto, de acordo com informações obtidas pelo iG , o canal viu com bons olhos o desempenho de Tiago Leifert ao apresentar programas de entretenimento. Desde as narrações na Champions League até as da Copa do Mundo de 2026, o apresentador soube conquistar o público da emissora e entregou bons índices.





A decisão de última hora de mudar a data de exibição do The Voice para os domingos é justamente para testar o desempenho de Leifert na guerra de audiência na faixa horária. O ex-apresentador do Big Brother Brasil foi bastante elogiado pela crítica por sua condução no “Torcida SBT” em dias de jogos da Seleção Brasileira e chegou a dividir o domingo com Celso.

Vale destacar que Portiolli apresenta o Domingo Legal das 11h45 às 18h15, ou seja, mais de sete horas no ar. O comunicador já frisou que, em breve, quer diminuir seu espaço na grade por ser bastante cansativo.

De acordo com as fontes, é aí que entra Leifert. O SBT visa estabelecer o apresentador aos domingos, e o The Voice Brasil será a porta de entrada para que esse teste aconteça e dê início à disputa pelo ibope. Dando certo, o apresentador pode se tornar fixo na faixa.

Atitude após interesse da Globo

Reprodução/SBT Tiago Leifert no Torcida SBT





A medida também é uma maneira de contra-atacar um possível interesse da TV Globo. De acordo com Alessandro Lo-Bianco, colunista do iG, o canal carioca visava oferecer um contrato ao ex-pupilo de Leifert.

O canal teria avaliado que perdeu bastante capital artístico nos últimos tempos e quer de volta suas estrelas. Percebendo uma provável sondagem da concorrente, o SBT resolveu dois problemas em uma medida só.

O primeiro é dar continuidade ao bom trabalho de Tiago à frente dos projetos; o outro é um teste para ver o desempenho do apresentador agora na guerra dominical por ibope.

Quando estreia?

A emissora anunciou que o reality musical chegará no próximo dia 27 e será exibido às 18h. A novidade foi divulgada durante o jogo entre São Paulo e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana.