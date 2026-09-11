Reprodução/Instagram/@rodrigobocardi Rodrigo Bocardi fala sobre polêmica

Rodrigo Bocardi falou na noite da última quinta-feira (10) sobre acusações de extorsão, além da relação com o SBT. Em uma live, ele afirmou que só aceitou ser âncora do SBT Cidades após o canal da Anhanguera insistir bastante.

Bocardi não comandou a atração na quinta-feira devido à forte repercussão das denúncias feitas contra ele por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia de Embu das Artes, em São Paulo.

O comunicador foi apontado como suposto responsável por pedir um pagamento à prefeitura para realizar uma cobertura jornalística. Segundo a denúncia, caso a solicitação não fosse aceita, ele passaria a publicar matérias negativas sobre o município.

Rodrigo afirmou que, diante da polêmica, o canal da Anhanguera tomou uma decisão: "Diante desse contexto, o SBT ligou e pediu para esperar a poeira abaixar, dizendo que o compliance estava avaliando a questão", disse o jornalista.

O que eu espero é a prova muito bem-feita de tudo aquilo que me acusam e um pronunciamento claro. Ou então, o outro lado poderia afirmar: 'Avaliamos e não existem provas aqui que sustentem essa acusação.' Você retoma a apresentação. Óbvio, com uma condição: se eu quiser. Espero que isso aconteça, será um gesto muito nobre Rodrigo Bocardi









SBT havia rompido parceira

Na quarta-feira (9), o SBT, por meio de nota, afirmou que rompeu a parceria com a BocaTV, projeto do apresentador Rodrigo Bocardi. A emissora declarou que a mudança contratual envolvendo a empresa do comunicador não interfere na parceria entre ele e o SBT.

"As questões contratuais envolvendo a empresa de Bocardi não interferem na bem-sucedida parceria entre o apresentador e a emissora", declarou o canal na ocasião.

A BocaTV tinha participação ativa no telejornal e chegou a contar com um QR Code na tela, que direcionava o telespectador para diferentes perfis nas redes sociais. Atualmente, Rodrigo Bocardi conta com mais de 1,6 milhão de seguidores.

Com a decisão, o SBT Cidades deixou de contar com três equipes ligadas ao trabalho do jornalista, responsáveis pela produção de reportagens para a atração. Além disso, o cenário do programa passou por mudanças.

A marca BocaTV, que aparecia no púlpito da bancada, também deixará de ser exibida. O telejornal não veiculará mais os vídeos publicados pela empresa de Rodrigo na internet para promover a marca.



