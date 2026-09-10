Reprodução/Instagram/TV Globo Ana Carolina recebe mensagem da namorada

Na tarde da última quarta-feira (9), a cantora Ana Carolina recebeu uma declaração de amor da namorada, a produtora Ramona Bakker, em comemoração aos seus 52 anos. Um dos maiores ícones da MPB, a artista ganhou uma homenagem especial nas redes sociais.

Ramona compartilhou diversas fotos da viagem das duas, acompanhadas de uma mensagem romântica para celebrar a data.

"Meu amor, hoje é seu aniversário, e o que eu te desejo é vida. Sempre com muita saúde. Muita vida. Da boa, da estranha, da bonita, da sistemática, da inesperada. Vida que te atravesse, te inspire e depois encontre um jeito de virar arte nas suas mãos, pelo seu olhar", iniciou.

Sorte nossa que você tem esse dom. Sorte minha. Eu sigo aqui, te admirando, torcendo, cuidando, te escolhendo e reparando na lua. Feliz vida, meu amor. Vida longa a você Ramona Bakker





Bastante entusiasmada com as palavras do seu amor, Ana Carolina comentou o post da amada: "Te amo imenso, my love. Minha delicadeza", disse.

Relacionamento

Vale ressaltar que Ana Carolina e Ramona assumiram o namoro publicamente no fim de 2023. O relacionamento com a produtora se tornou público em novembro do mesmo ano, quando ambas marcaram presença na festa de comemoração dos 50 anos de Angélica, realizada no Rio de Janeiro.

Reprodução/TV Globo Cantora Ana Carolina

Desde a primeira aparição para o público, as duas sempre mantiveram a discrição, tendo uma postura mais fechada durante o relacionamento. Ana Carolina e Ramona pouco aparecem perante o público ou em registro nas redes sociais.

Trajetória de Ana Carolina

Ana Carolina de Souza é cantora, compositora e escritora brasileira. Estreou com seu álbum homônimo, em 1999, lançando grandes hits e recebendo a certificação de platina pelo sucesso da música "Garganta".





Ganhou ainda mais aclamação com "Quem de Nós Dois", uma das músicas mais tocadas pelas rádios do Brasil em 2001, presente no segundo disco, Ana Rita Joana Iracema e Carolina (2001). Já Estampado, seu projeto posterior, vendeu 600 mil cópias e trouxe sucessos como "Encostar na Tua" e "Uma Louca Tempestade".

Em 2005, ganhou destaque ao lançar um projeto com Seu Jorge, Ana & Jorge. A parceria rendeu o sucesso "É Isso Aí", uma das músicas mais tocadas daquele ano.