Reprodução/Instagram/@ilze.scamparini Jornalista Ilze Scamparini

Ilze Scamparini, conhecida por suas passagens internacionais em cima dos telhados de Roma, a correspondente agitou o público nas redes sociais após postar fotos fora de seu "habitat". A jornalista aproveitou e compartilhou os "Jardins Romanos", com seu jeito gótico e sério.

A publicação rendeu muitos comentários nas redes sociais, que trataram o post com bom humor, além de destacarem o estilo da repórter. Os fãs da jornalista batizaram-na de "deusa gótica dos telhados".

"Deusa gótica dos telhados", disse uma. "Primeira foto fora dos telhados, amei", disse uma segunda. "Sempre fui fã da Ilze, desde que ela começou na Globo. Eu era bem jovenzinha. Assistia aos jornais e aquela moça bonita de cabelos longos me chamava atenção... Eu parava para ouvir ela falar. Obrigada, Ilze, por fazer parte da minha vida", pontuou outra fã da profissional no Instagram.

Na foto compartilhada, Ilze apareceu com uma blusa alaranjada, as mãos nos bolsos e um óculos de sol, olhando para outra direção. Na legenda, a profissional contratada pela TV Globo escreveu: "Jardins Romanos".

Ilze e os telhados

A jornalista é correspondente internacional da Globo na Itália há mais de 20 anos e sempre chama atenção em suas matérias devido ao cenário. Sempre vestida com looks que enaltecem o preto, com uma pegada gótica, puxada para o estilo low-profile e cult, Ilze costuma fazer sucesso em suas reportagens especiais.

Em 2023, a contratada da Globo concedeu uma entrevista exclusiva para Sabrina Sato. Na matéria, a jornalista mostrou, em detalhes, de onde grava suas reportagens: diretamente do terraço da casa em que vive, em Roma, com vista para a cúpula da Basílica de São Pedro.

"Eu acho que é um cenário maravilhoso e, claro, a cúpula [da Basílica de São Pedro] é a protagonista absoluta. Isso foi mais durante a pandemia. Agora já estamos caminhando pelas ruas de Roma para fazer o nosso trabalho", contou sobre o assunto na ocasião.

No entanto, a verdade é que Ilze iniciou os links ao vivo no terraço durante a pandemia, sem saber que faria tanto sucesso. Embora grave em vários pontos de Roma, é o telhado que mais deixa o público em polvoroso.



