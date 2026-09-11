Reprodução SBT Rodrigo Bocardi



A decisão de romper com Bocardi já tinha sido escrita por esta coluna quando dissemos que Daniela Beyruti, de maneira acertada, suspendeu a presença de Bocardi no Jornal da Tarde do SBT.

Bocardi não vai continuar no SBT. Nem pode continuar ali.

Não porque ele tenha feito bobagem, mas porque a filosofia dele não se coaduna com a filosofia do SBT.

Daniela Beyruti foi levada ao erro, sim, não importa agora por quem.

Eu até sei por quem, mas quem fez teve o objetivo de ajudar e não de fazer bobagem e, por isso, eu não vou dar o nome.

Aliás, foi esta a única coluna que já tinha escrito que não daria certo o acordo entre SBT e Bocardi, que só foi feito pela inexperiência de Daniela Beyruti.

Divulgação SBT SBT Cidades





Os erros de Daniela são apenas por inexperiência e jamais por má-fé ou malícia.

Ela erra porque não sabe o que é uma TV aberta e tudo, ao final, cai nas costas dela.

Não adianta ter uma porção de gente em cargos porque, ao fim das coisas, ela tem que pagar por tudo.

Mas o primeiro erro foi ela acreditar em Bocardi e terceirizar o jornalismo do SBT.

Vamos além. Os vídeos gravados por Bocardi tentando se explicar ficaram piores ainda. Um vídeo pior que o outro.





Bocardi tentou, em vídeos, explicar o inexplicável. Eu não estou julgando ninguém e nem estou fazendo juízo de valor.

O Bocardi estava na dele, tentando envolver e fazer negócios com o SBT.

O SBT se encantou em fazer negócios com alguém que foi da TV Globo e fez o acordo que esta coluna disse que seria uma besteira.

Aliás, tudo que eu já escrevi aqui sobre o SBT aconteceu e eu desafio que alguém mostre o contrário.

O SBT tem uma péssima direção de jornalismo, péssima direção de marketing e péssima direção artística.

É péssima, sim, porque nada dá Ibope e o SBT se mantém abaixo da TV Record na média do mês.