Reprodução/ TV Globo Regina Duarte e Lula

Regina Duarte, de 78 anos, se tornou assunto de plataformas de interação virtual. Internautas notaram que a atriz, conhecida pela trajetória em telenovelas da Rede Globo, passou a seguir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram.

A surpresa de parte da web diz respeito ao passado da intérprete. Fora todo o apoio público dado ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Regina chegou a participar ativamente do Governo do antigo presidente, assumindo, inclusive, um cargo.





Entre março e maio de 2020, atuou como secretaria especial de Cultura do ex-presidente da República. A atriz foi rechaçada por vários colegas da classe artística pelo posicionamento político e saiu da ocupação de forma conturbada e polêmica, com apenas 74 dias de participação.

Repercussão

O ato de Duarte em seguir Lula não passou despercebido e gerou variadas reações. "Está aí uma notícia que eu jamais acreditaria. Ela apoiou o Bolsonaro a todo tempo", disse uma. "Sempre é tempo de rever conceitos. Será que Regina está mudando?", questionou uma segunda.

"Gente, para vocês, seguir uma pessoa tem tanto significado assim? Isso não quer dizer que ela deixou de apoiar o Jair", pontuou uma terceira. "Eu concordo, para mim não é necessariamente uma forma de apoiar Lula apenas seguir ele em uma rede", argumentou uma quarta.

Relembre

Em abril deste ano, durante participação no "Conversa com Bial", Regina falou abertamente das críticas recebidas por ter aceitado o convite para atuar no Governo Bolsonaro. Nesta ocasião, ela ainda negou voltar de forma fixa para uma novela.

"Eu fui chamada pelo governo Bolsonaro para a Secretaria Especial de Cultura e fui muito defenestrada por causa disso. Bastante, mas eu não sinto mais isso. Foi um momento. Sinto que a sociedade já evoluiu e é capaz de aceitar que eu possa fazer escolhas e não tenho que seguir o evangelho A, B ou C", disse na época.

"Tem um personagem mudo que faz caras e bocas e através das caras e bocas transmite o que quer comunicar? Não quero mais decorar texto, fiz isso minha vida inteira, 24h por dia, 12 gravando e 12 decorando, me dá uma folga. A mudinha é uma proposta interessante", brincou sobre voltar às novelas.