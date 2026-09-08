Fiuk e Thiago Pasqualotto
Reprodução/Band/Jovem Pan
Fiuk e Thiago Pasqualotto

Thiago Pasqualotto criticou Fiuk no "Melhor da Tarde", na última segunda-feira (7), na Band. O apresentador falou sobre a crise financeira em que o filho de Fábio Jr. revelou recentemente e deu conselhos para o ator.

As críticas de Thiago vieram após a exibição de uma matéria sobre famosos que tiveram brigas familiares divulgadas para a mídia. O material relembrou rusgas como a de Igor Camargo com seu pai, Zezé Di Camargo, e a de Larissa Manoela com seus pais. Porém, Pasqualotto teceu críticas ao artista, irmão de Cleo.

"Vou falar do Fiuk, que é o caso mais recente. A vida de ninguém é um conto de fadas. Por isso mesmo que a gente não tem que ficar esperando pai e mãe bancarem um marmanjo barbado com quase 40 anos. A vida não é um morango, não é um conto de fadas. Tem que levantar da cadeira e ir trabalhar, batalhar pelo seu", disse.

Thiago ainda relembrou que Fiuk continua fazendo shows e com a vida andando e que ele estaria "choramigando com a garagem cheia de carrão", disse.

Fiuk briga com família

Fiuk , 35 anos, falou publicamente sobre sua situação financeira e a relação conturbada que mantém com a família. Sincero, ao falar sobre os rumores que vinham circulando nos últimos dias, o ex-BBB deixou claro não ter medo de recomeçar e que faria isso quantas vezes fossem necessárias, e explicou que foi "deserdado" pelo pai, Fábio Júnior, 72.

Ao falar mais abertamente sobre o assunto, o cantor explicou que não tem mais um fardo para carregar e, por isso, não tem interesse em proteger mais ninguém, já que cortaram os laços com ele.

"Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã... Não tenho que agradar mais ninguém", disse ele em entrevista a Daniel Zuckermann no programa Pânico da Jovem Pan.

Ainda durante o desabafo, o ex-ator da TV Globo falou sobre as expectativas por ser um dos cinco filhos do compositor: "Será que, porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira porque eu sou filho de uma pessoa rica? Isso é muito louco. Não quero só fazer as pazes (com as finanças). Quero entender", acrescentou na ocasião.

Filho de Fábio Jr foi um dos finalistas do BBB 21 . Foto: Reprodução: Instagram
Fiuk. Foto: Reprodução Instagram @fiuk
Deolane Bezerra publicou a troca de mensagens nas redes sociais e marcou Fiuk. O ex-BBB ficou incrédulo em ter sido exposto dessa forma. "A troco de quê? Mano, continuo até agora sem entender nada, mas eu volto a dizer, eu vou continuar sendo grato por tudo de bom, eu não vou pegar pilha com esse trem ruim não".. Foto: Reprodução


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