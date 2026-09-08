Reprodução/TV Globo Marcelo Pereira comete gafe no Bom Dia SP

Marcelo Pereira passou por um momento inusitado na manhã desta terça-feira (8), durante o Bom Dia Brasil. O jornalista acabou se confundindo e trocou o nome da Ponte Engenheiro Ary Torres, localizada na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Na hora, ele chamou o local de Ary Fontoura.

A situação rendeu risadas e brincadeiras de Sabina Simonato, âncora do programa. Marcelo Pereira mostrava as condições do trânsito na cidade quando cometeu a gafe.

“A Marginal Pinheiros está bem pesada hoje, por conta de algumas ocorrências que tivemos cedo”, iniciou.

Hoje, ali na ponte Ary Fontoura, teve um acidente envolvendo dois carros e um caminhão. A pista já foi liberada, mas, ainda assim, tem bastante carro; acumulou bastante, tanto no local quanto na expressa Marcelo Pereira



Depois, Sabina Simonato comentou a troca de nomes: “Não posso deixar passar, né? Há pouco tempo, Marcelo falou de vários problemas na Marginal Pinheiros. Ele disse que teve um na ponte Ary Fontoura. Ary, o senhor ganhou. O nosso Ary ganhou uma homenagem. É Ary Torres”, brincou a apresentadora.

Reprodução/Instagram/@aryfontoura Ator Ary Fontoura

Porém, Marcelo tentou explicar a situação e afirmou que estava assistindo a “Tieta” (1989), novela em que Ary Fontoura interpreta o coronel Artur da Tapitanga.

“É isso. Ary Torres. Eu estava com Ary Fontoura na cabeça. Estou vendo novela antiga, ‘Tieta do Agreste’. Acho que foi por isso”, disse.

Quem é Marcelo Pereira?

Nascido em São Caetano do Sul, São Paulo, Marcelo contou que seu amor pela língua portuguesa foi o que o impulsionou a entrar na área da comunicação.

Em entrevista ao Mais Você, ele disse que sempre gostou de televisão, mas seu interesse estava voltado aos telejornais.

Sempre via Programa Silvio Santos, Faustão... porém, não me enxergava nessa área de entretenimento. Eu gostava de assistir a telejornais Marcelo Pereira





Sua trajetória foi marcada por dificuldades financeiras. Filho de uma empregada doméstica e de um mecânico, ele também precisava ajudar os pais com as despesas da casa.

“Eu não tinha muitas condições, então tive que trabalhar como jovem aprendiz para pagar minha faculdade”, frisou.

O jornalista relembrou com emoção o primeiro emprego, destacando o quanto aquela experiência foi importante para sua trajetória profissional. Ele contou que, no início da carreira, enfrentou diversos desafios, desde longas jornadas até a falta de oportunidades, mas nunca deixou de acreditar em seu potencial.

“Minha primeira entrada na comunicação foi na Rádio Universitária, que eu apresentava durante as tardes na faculdade. Em troca disso, eu ganhava uma bolsa”, relembrou.



