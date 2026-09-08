Pai de Cristiano Araújo é atropelado pela própria caminhonete
Reprodução/Instagram
Pai de Cristiano Araújo é atropelado pela própria caminhonete

João Reis, de 66 anos, pai do cantor Cristiano Araújo, foi atropelado pela própria caminhonete e ficou prensado contra uma porteira em uma fazenda nesta segunda-feira (07). Apesar do impacto, ele afirmou que não sofreu nenhuma fratura.

O empresário contou no Instagram que chegou à propriedade e encontrou a porteira fechada e trancada. Ele desceu para abrir a passagem, mas deixou o veículo ligado e engatado.

Quando percebeu que a caminhonete havia começado a andar, já não conseguiu sair da frente.

Quando eu assustei, a caminhonete já tinha chegado. Não deu tempo de eu sair.

Com o impacto, a porteira chegou a quebrar.

João afirmou que foi ajudado por um pedreiro que estava na propriedade e conseguiu sair após ficar prensado. Ele foi levado para um hospital e passou por exames.

Radiografias e uma tomografia não apontaram ossos quebrados. Nas imagens publicadas depois do acidente, João aparece com o braço apoiado em uma tipoia.

“Por Deus, não aconteceu o pior”, disse.

Em entrevista ao Jornal Opção, João afirmou que o acidente ocorreu em uma fazenda próxima a Bela Vista de Goiás, no estado de Goiás. Segundo ele, além de deixar o veículo engatado, não havia acionado o freio de mão.

João é pai também do cantor Felipe Araújo. Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro em 2015, aos 29 anos, ao lado da namorada Allana Moraes.

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