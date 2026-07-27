Reprodução/Internet Melhor da Tarde alcançou 53 milhões de telespectadores

O Melhor da Tarde completa um ano sob o comando de Leo Dias com resultados positivos na Band. Desde agosto de 2025, quando o jornalista assumiu a apresentação ao lado de Chris Flores e Thiago Pasqualotto, a revista eletrônica alcançou mais de 53 milhões de telespectadores únicos em todo o país e tornou-se a única atração de entretenimento da TV aberta a registrar crescimento em todos os meses do primeiro semestre de 2026.

Melhor da Tarde amplia audiência na Band

Levantamento obtido com exclusividade pela coluna mostra que o programa também avançou em diferentes mercados. No Painel Nacional de Televisão, a atração encerrou o primeiro semestre de 2026 com audiência 42% superior à registrada no mesmo período do ano anterior.

Ao longo dos últimos 12 meses, o Melhor da Tarde deixou de disputar as últimas posições de audiência em diversas praças e passou a ocupar a vice-liderança em regiões metropolitanas como Curitiba, Vitória, Campinas e Brasília.

Na Grande São Paulo, o programa elevou sua audiência em 9% desde a chegada de Leo Dias, Chris Flores e Thiago Pasqualotto. O desempenho permitiu que a atração se consolidasse como a quarta maior força entre os programas vespertinos e empatasse com o SBT em diferentes ocasiões.

Os resultados também se refletiram nas plataformas digitais. No YouTube, o Melhor da Tarde ampliou o número de visualizações em 1.056% na comparação entre 2026 e 2025. Considerando todas as redes sociais, o programa acumulou 7,6 milhões de impactos, um crescimento de 52% em relação ao ano anterior.

Na televisão, a atração foi a única do gênero entretenimento a apresentar evolução de audiência em todos os meses do primeiro semestre na capital paulista. Os dados mostram um cenário diferente entre outros programas de entretenimento. Em junho de 2026, o Melhor da Tarde, dirigido por Anderson Perri e Bruno Gregório, com supervisão de Fernanda Ortiz, registrou audiência 13% maior do que no mesmo mês de 2025.

No mesmo período, o Fofocalizando, do SBT, apresentou retração de 16%. Na RedeTV!, o A Tarde é Sua registrou queda de 11%, enquanto o Mulheres, da TV Gazeta, perdeu 1% de audiência. A redução de público também foi observada em atrações de entretenimento de outras emissoras.

Na Record, o Hoje em Dia marcou índices inferiores aos de 2025 em todos os meses do primeiro semestre de 2026. Já na Globo, Viver Sertanejo perdeu audiência em cinco dos seis primeiros meses do ano, e o Programa do Ratinho, do SBT, também apresentou retração no período.